«AUNQUE ME CONGELE LAS CARTAS LLEGAN»

La jornada de ayer fue especialmente dura para quienes trabajan en la calle y Lourdes fue una de esas personas. Desde hace 18 años reparte correo en las gélidas calles de Bocairent. «Aunque me congele, no queda otra. Las cartas tienen que llegar. Es mi trabajo», describe la cartera mientras empuja su carro con correspondencia a cero grados y evita resbalar en las empinadas calles. La jornada de ayer era dura, pero ella se envalentona al amparo de una voluminosa chaqueta, sudadera, jersey, braga al cuello y camiseta interior. «Aquí he vivido días peores», recuerda. «Mi compañero Toni todavía pasa más frío. Él va en moto».