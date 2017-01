Ineca reclama al conseller Climent la deuda histórica de la Generalitat con la provincia

La junta directiva del 'lobby' empresarial Ineca, con su presidente Perfecto Palacio a la cabeza, pidió ayer más apoyo al Consell para los proyectos que se están gestionando en la provincia y también para acabar con la infrafinanciación que sufre dentro de los Presupuestos Generales de la Generalitat, que hace unos meses fue calculada por el propio instituto empresarial, desde el año 2008, en 267 millones de euros. Ineca recibió al conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent quien describió buena parte de sus planes en materia sectorial y tendió la mano a los empresarios alicantinos para «reconstruir la industria y los sectores productivos», tal y como refleja el Pacte del Botànic.

Al encuentro celebrado en el hotel Melià de Alicante acudió medio centenar de empresarios de todos los sectores integrados en Ineca. Palacio no desaprovechó la ocasión, como ha hecho en otras ocasiones ante otros consellers, para criticar lo que Ineca denomina deuda histórica respecto a Alicante por parte de la Administración autonómica. El argumento de que al igual que Valencia reclama a Madrid una distribución más equilibrada, Alicante también se la pide a Valencia, volvió a enseñorearse, aunque el talante de la cita fue de cortesía y diálogo abierto. «Perdemos ritmo de crecimiento respecto al resto de España, perdemos trenes y por tanto oportunidades, al ser una de las provincias peor financiadas de España y por la pérdida paulatina del tejido productivo y del tamaño empresarial», añadió Palacio. Fue más allá y reprochó al conseller Climent que «somos una provincia repleta de casis, casi dos carriles para llegar al aeropuerto, casi agua a precio razonable, casi una fluida conexión entre Madrid y Benidorm por tren y casi Corredor Mediterráneo». Además, afeó a Climent que no haya demasiado interés del Consell en el proyecto de Zona Franca, a lo que replicó el conseller que «sí hay apoyo hacia los proyectos de futuro que dinamicen la economía, aunque no haya asistido a ninguna reunión» sobre este proyecto que amparan desde el principio la Diputación y la propia Ineca. Tras el encuentro, Climent negó la discriminación presupuestaria de la provincia y aseguró que el Consell «está cosiendo el territorio». Pidió que más que fijarse en los presupuestos previstos, hay que hacerlo sobre cómo se ejecutan. Climent también tendió la mano a los empresarios para «reconstruir la industria y los sectores productivos, que son el motor del crecimiento del futuro para cooperar entre todos los agentes».