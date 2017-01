Critican la improvisación del tripartito en la Operación Frío

valencia. Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Valencia, PP y Ciudadanos, criticaron ayer la improvisación del tripartito en las actuaciones anunciadas de la Operación Frío. Así, la concejal popular María Jesús Puchalt recordó que el tripartito eliminó en verano 120 plazas de albergues «que ahora pretende sustituir con la apertura de estaciones de metro y reparto de mantas».

A su juicio, «si bien estas medidas nunca están de más y son necesarias, no son suficientes». Para Puchalt no tiene lógica que el Consistorio tome decisiones «en un tema tan sensible en función de las temperaturas».

Por su parte, la concejal de Ciudadanos Amparo Micó recordó que el pasado diciembre, en la comisión de Desarrollo Humano, «preguntamos por la puesta en marcha de la Operación Frío y la respuesta de la edil, Consol Castillo, fue que debería desterrarse esa idea». En concreto, la concejal de Servicios Sociales aseguró que esa operación «no supone un despliegue extraordinario de recursos» y que el plan «está preparado todo el año».

«El frío que ha llegado estos días parece que le ha hecho cambiar de opinión», señaló la edil.