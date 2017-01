Dimite el delegado de Sanidad que habló de colocar a «familiares y amigos»

El ya excomisionado de la Conselleria de Sanidad en el departamento de salud de la Ribera, José Sanfeliu, presentó ayer su dimisión del cargo después de la polémica generada por sus afirmaciones en una reunión mantenida en el ayuntamiento de Alberic con sindicatos y vecinos para explicar cómo se llevará a cabo la reversión del modelo de gestión del Hospital de Alzira. En concreto, Sanfeliu indicó que «se creará una bolsa de trabajo en la Ribera. Ahí se meterán a todos nuestros familiares, amigos y conocidos que estén sin trabajo y deseen trabajar». Estas declaraciones, recogidas en una grabación del encuentro, se dieron a conocer el viernes, aunque la reunión tuvo lugar el pasado 28 de noviembre.

Además, en este encuentro Sanfeliu comentó que las condiciones laborales de los actuales trabajadores del hospital «se van a ver modificadas», por lo que será necesaria la contratación de 300 nuevos empleados. Con este cambio, añadió, se abre la posibilidad de que trabajadores de la sanidad pública de otros departamentos «puedan venir» a la Ribera. A quienes mostraron interés en este último punto, les recomendó: «espérate 488 días, espérate a que hagamos la reversión, a que se acabe el contrato y a partir de ese momento, no os preocupéis que va a hacer falta mucha gente».

Desde la Conselleria de Sanidad indicaron que finalmente ayer aceptaron la dimisión de Sanfeliu, decisión adoptada por el excomisionado «para no dañar la imagen de la conselleria ni de la sanidad pública».

Sin embargo, tras estas afirmaciones, el PP interpreta que el rescate de esta concesión «no es ni para generar una mejor cartera de servicios a los ciudadanos, ni por una gestión óptima de los recursos públicos, ni por la mejora de los trabajadores del área de salud, como vienen tratando de engañarnos desde el Consell desde hace tiempo». Según los populares, el motivo real de la reversión del modelo de gestión de este hospital es «poder contratar de forma masiva al personal afín».

Por su parte, el excomisionado lanzó ayer un comunicado en el que aseguró que «quizá no me expresé adecuadamente» y con el que quiso matizar sus palabras. En el escrito, apuntó que los detalles de cómo será el proceso de reversión del departamento de la Ribera, después de que se extinga en abril de 2018 el vigente contrato de gestión, «van a ser comunicados por la conselleria en tiempo y forma. Yo sólo trasladé en esa reunión mis apreciaciones personales sobre este tema en ese momento». Así, añadió que, una vez se incorpore la Ribera a la red pública, «lo hará en igualdad de condiciones al resto de departamentos», lo que supondrá la creación de una bolsa de trabajo. Esto, según Sanfeliu, «implicará que los trabajadores sanitarios que residan en la comarca, como cualquier otro, podrán solicitar la inclusión en esta bolsa y, de esta forma, acceder a las plazas del departamento en las condiciones de igualdad, mérito y capacidad que rige la normativa de la bolsa de trabajo». «Hasta ahora no podían, de ahí mis palabras al responder a los ciudadanos de Alberic de que podrían apuntarse en la bolsa que se cree, siempre que cuenten con los requisitos para hacerlo».

Sin embargo, estas explicaciones no han convencido al coordinador de política social del PP en Les Corts, José Zaplana, que solicitó, incluso, el cese de la propia consellera de Sanidad, Carmen Montón, por convertir este departamento en una «agencia de colocación». Zaplana añadió que, por tanto, «sólo los afines» a la conselleria «tienen capacidad para progresar en la carrera profesional sanitaria valenciana».

En esta línea, el diputado Popular apuntó que «estos planes para Alzira de enchufar afines en 300 puestos de trabajo son conocidos por la consellera Montón, pues es su modo habitual de funcionar en la sanidad pública». Zaplana insistió en que se trata de «un plan orquestado para colocar a gente afín» y una «irresponsabilidad tremenda, ya que se está jugando con la salud y la vida de la gente de Alzira y la comarca de la Ribera», donde pretenden «destruir algo que existe, funciona bien y tiene la satisfacción de los ciudadanos».

No es el primer conflicto que salpica a la Conselleria de Sanidad por cuestiones de puestos de trabajo. La exsecretaria autonómica, Dolores Salas, tuvo que dimitir también tras haber enchufado durante años a su hija en la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat. Empleados tanto del Hospital Provincial de Castellón como de la Ribera también han protestado en Les Corts contra las políticas de contrataciones de Montón.