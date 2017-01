Crece el temor ante el futuro de los conciertos

El inicio inminente del proceso para renovar los conciertos educativos causa inquietud en los centros, como se pudo apreciar ayer en el Ateneo Mercantil de Valencia durante el I Seminario para Gabinetes Psicopedagógicos y Departamentos de Orientación.

Ideado con el objetivo de dar la información necesaria para afrontar con garantías el procedimiento, contó con la asistencia de unas 400 personas que abarrotaron el salón de actos. Y eso que versó sobre cuestiones técnicas que tienen que ver con el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, por ejemplo para la elaboración de los informes preceptivos para renovar aulas específicas o de integración, que son las menos respecto al total de la red. Hay que recordar que los convenios de Especial también caducan el próximo agosto.

El acto fue organizado por el Colegio Oficial de Pedagogos y Psicopedagogos de la Comunitat y por las patronales Escuelas Católicas y Feceval. Fuentes de la organización argumentaron que en el éxito de la jornada tuvo que ver la expectación de cara al proceso, teniendo en cuenta que no hay cambios normativos en relación al papel de los gabinetes y los orientadores en el mismo. Respecto al resto de etapas, se ha recomendado que sean exhaustivos en las memorias a presentar ante conselleria, poniendo énfasis en la vertiente social de los centros.

El seminario incluyó cierta carga reivindicativa. Los responsables de las tres organizaciones coincidieron en la importancia de implantar la figura del psicopedagogo u orientador en todos los centros de Infantil y Primaria como medida para mejorar el éxito educativo. «Si esperamos a la Secundaria no tendremos soluciones al fracaso escolar, no podemos esperar ni quedarnos sólo con la buena voluntad de la tutora o del psicólogo del centro, si lo hay», dijo Vicenta Rodríguez, secretaria autonómica de Escuelas Católicas.

Por su parte, el presidente del colegio, Enrique Castillejo, se mostró contundente respecto al déficit existente en los colegios en relación a este perfil profesional. «La administración no garantiza ni la orientación ni la atención a la diversidad. Tenemos parámetros tercermundistas. La dotación para alumnado con necesidades específicas no cubre ni el 50% de lo que se precisa», lamentó, antes de recordar las diferentes peticiones para reunirse con la cúpula de Educación que todavía no han sido atendidas.

Además, el presidente de Feceval, José Manuel Boquet, exhortó a los asistentes a «mantener el servicio de calidad que permite llenar las aulas de la educación privada», pues se traduce «en el mejor rendimiento posible del alumnado».

En cuanto a los ponentes, participaron el inspector Jesús García, el orientador Iván Martí, el catedrático de Orientación Vicent Prieto y el técnico de la conselleria Francisco Torregrosa. Se abordaron temas como la documentación que se precisa para la renovación en casos de necesidades especiales, los errores más comunes, las herramientas idóneas para el diagnóstico o las pautas para elaborar los informes preceptivos.