Admitida a trámite la denuncia contra el Ayuntamiento por prohibir las corridas de toros

La denuncia presentada por la Peña Cultural Taurina Villenense contra el Ayuntamiento de Villena por no permitir la celebración de corridas de toros ha sido admitida a trámite. El presidente de la Peña, Miguel Ortuño, ya aseguró en su día que se iba a estudiar la interposición de una denuncia a través de la Fundación Toro de Lidia, que está compuesta por toreros, empresarios y ganaderos, en contra del Ayuntamiento villenense por prohibir los espectáculos taurinos en la ciudad.

La denuncia considera que se "vulnera la Constitución con una prohibición para realizar espectáculos taurinos en la plaza de toros de Villena". Al mismo tiempo, la Asociación Internacional de Tauromaquia ha enviado un comunicado en el que explica que es posible sentar ante los tribunales a las autoridades que van en contra de las corridas toros, "al ser una fiesta amparada por la legislación española y formar parte del patrimonio cultural del pueblo español, una imputación que les inhabilitaría para ejercer cargos públicos".

Sobre la denuncia, Ortuño ha apuntado que "luchamos contra los ayuntamientos que vulneran las leyes, prohibiendo las corridas de toros". No obstante, sabe que la justicia va despacio, "y no podemos decir nada más". Y es que la Peña Cultural Taurina Villenense comenzó hace unos meses,a recoger firmas para que los toros volvieran a Villena. Miguel Ortuño iba más allá. "No todos los que han votado a Los Verdes son anti taurinos. Tampoco los que han votado al PP o al PSOE son taurinos. La última vez que solicitamos la plaza, el alcalde se sacó de la manga un 'decretazo' y no ofrece esa imagen que él dice tener de ser el alcalde de todos y para todo".