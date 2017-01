Veinte candidatos para dirigir una televisión pendiente de los tribunales

El plazo para presentar candidaturas al puesto de director general de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC) -la nueva RTVV- expiró ayer y el Consejo Rector del ente recibió 20, a la espera de que llegue alguna más entregada por correo en plazo. El grueso de aspirantes han pertenecido a la extinta radio televisión autonómica, al menos 15, una condición que ha despertado tensiones incluso entre los extrabajadores por todo lo que conllevó el cierre del antiguo ente. De todos los aspirantes, solo cuatro son mujeres: Empar Marco (fue corresponsal de TV3), Mar Adrián (exdirectora de la televisión autonómica de Baleares IB3), Clara Castelló (expresentadora de RTVV) y Debora Moros.

En tre los postulantes que no formaron parte de RTVV se encuentran los periodistas Pere Valenciano (editor de 'El Periódico de Aquí' y 'Viuvalencia'), Paco Beltrán (ex de Diario 16, La Sexta, Antena 3 y Localia Televisión) y Andreu Alberola (miembro del departamento de comunicación del ayuntamiento de Algemesí y director de Televisión de La Ribera y Sucro TV).

El exjefe de informativos de Canal 9 Vicent Climent, tal como pudo comprobar este periódico, también se ha presentado para ser director general, así como otros dos ex RTVV, Manuel Antón y Artur Balaguer. El listado de aspirantes lo completan Sebastián Sánchez (primer teniente de alcade del ayuntamiento de Moncada y profesor de Comunicación Audiovisual en la Universitat de València), Ángel Martínez (exsubdirector de Radio 9), Xavier García del Valle (fue corresponsal de RTVV en Madrid), Salva Enguix (delegado del periódico La Vanguardia en la Comunitat), Javier Argente (exdocumentalista de RTVV), Benjamín Marín (ex coordinador de contenidos de la Copa América de Vela para Canal 9), Josep Ramón Lluch (director de antena de la televisión de Murcia), Francesc Piera (asesor del alcalde de Mislata y exdirector de Levante TV), Juli Esteve (productor ligado a RTVV y ex delegado de TV3) y Josep Miquel Crespo.

El Consejo Rector, después de que su presidente, Enrique Soriano, revelara la identidad de la veintena de aspirantes al resto de miembros, acordó en su reunión de ayer fijar el baremo de las bases de puntuación previas al análisis de las candidaturas. Una vez acordadas, algo que el órgano prevé que se demore poco más de un mes, las solicitudes serán analizadas en una primera fase de valoración de méritos, que seleccionará como máximo tres de las propuestas que pasarán a una segunda fase en la que se realizarán entrevistas a los preseleccionados. El escogido deberá contar con el apoyo de tres quintos del consejo -6 votos de 9-.

Soriano no incluyó en el orden del día del cónclave de ayer el asunto del juicio que se celebra hoy a partir de las nueve de la mañana en la Audiencia Nacional por la demanda del sindicato CGT contra el ERE de extinción de RTVV y que afecta a la CVMC después de que el sindicato ampliara su recurso por considerar que existe sucesión de empresas entre el nuevo y el antiguo ente. Sin embargo, el presidente del Consejo Rector finalmente sí decidió abordar el tema, argumentando que no lo había comunicado al resto de miembros para evitar filtraciones. Soriano, abogado de profesión, explicó la situación judicial y se acordó descartar la solicitud de aplazamiento del juicio al considerar que la situación les es favorable. La misma tarde de ayer viajó a Madrid para asistir a la vista junto a un abogado externo a la Generalitat que defenderá a la corporación.

CGT terminaba de preparar ayer el juicio con su letrado en la capital de España mientras sopesaba la posibilidad de que la empresa RTVV SAU sí pidiera un aplazamiento o bien lo decretara el juez. Cincuenta extrabajadores de RTVV se desplazarán para concentrarse a las puertas del juzgado acompañados por miembros del sindicato de otras televisiones públicas y privadas.