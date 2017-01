El pleno de la Diputación censura la actuación de Trillo en el Yak-42 con la abstención del PP

El pleno de la Diputación de Alicante ha censurado la actuación del exministro de Defensa Federico Trillo en la gestión del accidente del Yak-42, ocurrido hace casi 14 años, en el que murieron 75 personas, cinco de las cuales naturales de la Comunitat Valenciana

La moción, presentada por Compromís fuera del orden del día en el pleno ordinario de enero celebrado este miércoles, ha contado con el respaldo del PSPV y del diputado no adscrito Fernando Sepulcre.

El PP se ha abstenido y la diputada de Esquerra Unida, Raquel Pérez, ha votado en contra al no incluirse una enmienda para declarar a Trillo persona non grata en la provincia. Esa enmienda in voce de Pérez ha sido rechazada por la secretaria del pleno que ha indicado que ese tipo de pronunciamientos no son acordes con la legalidad de las cámaras parlamentarias.

El diputado provincial de Compromís, José Manuel Penalva, ha defendido la moción sobre la base de que la gestión de Federico Trillo al frente del Ministerio de Defense provoca que la sociedad se sienta "avergonzada por el trato dado a las víctimas". Penalva ha lamentado la actitud del PP cuando gobierna para con víctimas de accidentes como el Yak-42, el metro de Valencia o el accidente ferroviario del AVE en Galicia, "nos tienen acostumbrados a un trato irresponsable en este tipo de cuestiones".

"Queremos mostrar nuestra solidaridad con los familiares de las víctimas y nuestro máximo respeto", ha seguido Penalva que ha criticado que "13 años después los responsables políticos siguen ocupando altos cargos de responsabilidad y, además, premiados sin haber asumido en ningún caso esa responsabilidad política, como es el caso de Federico Trillo".

Por ello, la moción aprobada censura la gestión del que fue diputado por Alicante en varias legislaturas, pide al Gobierno su cese como embajador en Londres, a que no le premie con otra designación política, a que se manifieste el reconocimiento y la solidaridad con las víctimas y a trasladar el acuerdo al Congreso de los Diputados.

La moción ha sido respaldada por el diputado no adscrito, Fernando Sepulcre, y por el PSPV cuyo portavoz, José Chulvi, ha argumentado que "el partido socialista siempre ha estado del lado de las víctimas y siempre ha trabajado para aclarar unos hechos tan lamentables que no deberían haber ocurrido".

Finalmente, el portavoz del grupo 'popular', Carlos Castillo, ha subrayado la abstención, se ha posicionado al lado de las víctimas y ha puesto de manifiesto el "respeto" por la decisión de la nueva ministra de Defensa, Maria Dolores de Cospedal, "en cuanto que hace suyas las conclusiones del dictamen del Consejo de Estado" y ha alabado que Defensa haya anunciado que seguirá investigando las cuestiones planteadas por la Asociación de Víctimas.