Más de 600 menores sufren cada año delitos sexuales en la Comunitat

Engañados a través de redes sociales de internet o chats de telefonía móvil. En la telaraña de familiares pederastas. Víctimas de la trampa de algún pedófilo con disfraz de educador o monitor. O simplemente forzadas por algún joven o adolescente incapaz de comprender qué significa la libertad sexual. Save the Children lanzó ayer la voz de alarma: los casos de agresiones sexuales a menores están creciendo en toda España y cada día hay diez denuncias de nuevas víctimas en nuestro país. La advertencia coincide con la noticia del hallazgo de imágenes sexuales de Nadia en un 'pendrive' de su padre, Fernando Blanco, en prisión por usar a su hija para lucrarse.

Según el Sistema Estadístico de Criminalidad, dependiente del Ministerio del Interior, en la Comunitat se contabilizaron 642 menores víctimas de delitos contra la libertad sexual en 2015, el último año analizado. Son una docena de casos a la semana, tanto de agresiones sexuales como de abusos.

Y al igual que ocurre en el contexto nacional, la lacra va en aumento. En nuestra región pasamos de los 540 casos registrados en 2014 a un centenar más al año siguiente, lo que significa un incremento del 18%. Este ascenso es muy superior al de España, donde, según Save The Children, las víctimas sexuales menores de edad crecieron un 5%.

El análisis por regiones que realiza el Gobierno demuestra que la Comunitat está a la cabeza de España en número de casos denunciados. La región es la tercera con mayor incidencia de este tipo de delitos contra los más vulnerables. Al cabo del año, sólo hay más víctimas en Andalucía (792) y Madrid (651), de acuerdo con las estadísticas de criminalidad.

Perfil de la víctima

El perfil de la víctima en la Comunitat es claro: se trata de una niña de menos de 14 años que sufre abuso sexual. En concreto, tres de cada cuatro menores que padecen este delito son de sexo femenino. La mayoría de los casos denunciados en la región, 238, corresponde niñas valencianas de entre 0 y 13 años.

De entre las distintas posibilidades de vulnerar la libertad sexual, la que más incidencia tiene en la región es la del abuso. 280 menores fueron víctimas de este delito consistente, en la mayoría de casos, en tocamientos sin llegar a la penetración. Le sigue el exhibicionismo, con más de un centenar de denuncias a lo largo del año. Otro que acumula un buen número de víctimas (91) es la corrupción de menores.

Según Save the Children, a lo largo de 2016 salieron a la luz numerosos casos de abuso sexual a menores, «una de las peores formas de violencia que sufren los niños en nuestro país». Interior todavía no disponía ayer de datos concretos del año recién concluido. Durante 2015, el último con denuncias cuantificadas, se registraron 35.900 por actos violentos contra la infancia. De ellas, algo más de 3.900 fueron por agresión sexual.

Andrés Conde es director general de Save the Children en España. Así ve el problema: «Cada vez más casos de abuso sexual infantil salen a la luz, pero el delito sigue siendo un tabú en nuestra sociedad. La violencia contra la infancia es un problema oculto y las cifras de denuncias son sólo la punta del iceberg. Faltan mecanismos para que los niños denuncien y esto hace que muchos casos no se conozcan y permanezcan impunes».

Lo mismo opina Rodrigo Hernández, responsable de la organización en Valencia, quien demanda una «mayor visibilidad» del problema y «mejores análisis estadísticos territoriales para conocer si las distintas administraciones están poniendo soluciones adecuadas».

El estigma y trauma derivados de estos delitos, la incomprensión o la vergüenza lleva a muchos menores a encerrar su sufrimiento en la caja de los secretos. «En muchas ocasiones los abusos son producidos por personas del círculo de confianza del menor, en la familia, en el colegio o en actividades extraescolares», explican desde Save The Children. «Si lo hacen, se encuentran con un sistema judicial hostil y poco adaptado a sus derechos y necesidades. Por ello los abusadores pocas veces son descubiertos.

Niños «paralizados»

En opinión de Conde, «los niños que sufren estos abusos generalmente no saben qué hacer y se paralizan». Cuando llegan a denunciar un abuso sexual, continúa el experto, «se enfrentan a un proceso muy arduo que les somete a interrogatorios y pruebas repetidas en las que reviven constantemente la violencia sufrida».

De hecho, no son pocas las denuncias de estos abusos sexuales que llegan cuando las víctimas alcanzan su edad adulta. «En el colegio había un sacerdote que manoseaba a algunos niños. Yo fui uno de ellos. Con 7 u 8 años no llegué a darle importancia y nunca lo dije en casa. Es algo de lo que te das cuenta después, cuando pasan los años y maduras», recuerda un exalumno del centro valenciano que prefiere mantener su anonimato. «Nunca denuncié y hoy seguramente este profesor habrá fallecido ya así que no tiene sentido», reflexiona.

Según la organización, «las víctimas no son capaces de entender y enfrentarse a los abusos vividos hasta ese momento, bien porque la relación de poder ya ha terminado, porque el miedo al abusador ha sido superado o porque no se han visto capacitados emocional y psicológicamente para hacerlo hasta entonces». El resultado es que la denuncia «suele llegar tarde porque el delito puede haber prescrito». Una vez que la víctima cumple los 18 años sólo dispone de un período de tiempo concreto para denunciar que varía entre los 5 y 15 años, según la gravedad del abuso. Pasado este plazo, el delito prescribe y la víctima no puede actuar contra su abusador.

Save the Children, tomando como referencia el modelo alemán, considera que sería necesario modificar el Código Penal para que el cómputo de los plazos de prescripción señalados se suspenda hasta que el menor de edad víctima alcance los 30 años. «Esto garantizaría el derecho a perseguir este tipo de delitos cuando se adquiere conciencia de lo sucedido».

A lo largo del año pasado se conocieron algunos casos espeluznantes de delincuentes sexuales con víctimas menores en la Comunitat. Uno de los más sorprendentes fue el del 'bloguero' Juanri, sospechoso de abusos sexuales. Usaba su fama como autor de vídeos educativos para captar a niños. Otro que llevó de cabeza a la Guardia Civil es el de un vecino de Torrent que colocaba su cámara oculta en vestuarios de clubes de fútbol de Valencia para grabar a los menores desnudos.