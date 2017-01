El CIE sigue con chinches y sin fecha de apertura desde octubre

«El CIE no tiene fecha de apertura. En cualquier caso, no será este mes». Un agente destinado en el complejo policial de Zapadores, sede del maltrecho Centro de Internamiento de Extranjeros, describe así cuál es su futuro: sin previsión de cuándo regresarán al mismo los extranjeros con orden de expulsión y que ahora mismo se encuentran repartidos por otros centros de internamiento de España.

El motivo es que siguen presente la plaga de chinches que ya obligó a cerrar en octubre el complejo y que no ha permitido su reapertura. No obstante, el runrún entre los agentes destinados en el CIE o en la Brigada de Extranjería, encargada de su gestión, es que las constantes presiones políticas por cerrar el CIE, por parte de Les Corts o el Ayuntamiento de Valencia, además de colectivos pro-derechos humanos, es que no hay interés por que el complejo abra de nuevo sus puertas. «No tiene fecha de apertura ni ganas de que se abra», es la gráfica frase de un policía.