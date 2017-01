Puig cifra en 130 millones el dinero necesario para poner reiniciar las obras de la T2

El Duo Sacapuntas repite una y otra vez la letanía, pero ya no tienen gracia. Ribó lo cuenta en valenciano (alguna vez entenderá que mas del 80% de los vecinos de Valencia preferimos hablar en castellano?) y el otro traduce. No sé si los entenderán en Madrid. Además se equivocan de verbo: deben pedir colaboracion, no exigir, ya que la obra es de la generalitat y no del Estado. A ver cuando se ponen de acuerdo para hacer cosas, y no para lloriquear y poner excusas de mal pagador