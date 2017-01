Policías denuncian riesgo de fuga en el traslado de inmigrantes en Valencia para ser expulsados

Esposados durante 500 kilómetros con los grilletes en la espalda, trasladados en microbuses que no reúnen las mínimas condiciones de seguridad y teniendo que parar en estaciones de servicio en su ruta hasta el puerto de Almería, con el consiguiente riesgo de fuga y el peligro para la integridad de los agentes que los custodian. En estas condiciones se realiza el traslado desde Valencia, por parte de la Policía Nacional, de inmigrantes con expediente de expulsión en vigor, según consta en una pregunta del Sindicato Unificado de Policía (SUP) al Ministerio del Interior.

La respuesta del Ejecutivo ante la situación denunciada por el sindicato mayoritario en la Policía Nacional se sale directamente por la tangente. El Ministerio no entra a pronunciarse sobre las condiciones en que son trasladados los extranjeros. La respuesta, emitida el pasado mes de diciembre, señala que «la competencia para el traslado de detenidos en conducciones interurbanas le corresponde a la Guardia Civil» y simplemente señala que la Policía Nacional es competente de los desplazamientos urbanos «y estos son realizados con vehículos que cumplen escrupulosamente con lo previsto en la legislación vigente». Interior argumenta que «a menores y extranjeros» no se les aplica la norma de «detenidos presos o penados» porque no tienen esta condición, sino únicamente la de inmigrantes en proceso de expulsión, como autores de una infracción administrativa.

Esposados y sin cinturón

La respuesta gubernativa no entra en el meollo de la cuestión puesta sobre la mesa por el SUP. El sindicato indica que las conducciones hasta el puerto de Almería se realizan en microbuses «no acondicionados, con los ocupantes engrilletados por su espalda, hasta quinientos kilómetros, lo que a todas luces resulta inhumano». Los agentes critican que el habitáculo de los buses posee «asientos carentes de cualquier sistema de retención homologado que se pueda aperturar desde el puesto de vigilancia, ni cinturones de seguridad», por lo que los inmigrantes pueden moverse a su antojo en el bus, con el consiguiente peligro para «la conducción, la seguridad de los ocupantes y la estabilidad del vehículo». Otro de los extremos lamentados desde el Sindicato Unificado de Policía es que los transportes carecen de inodoros para que los extranjeros puedan hacer sus necesidades.

MÁS INFORMACIÓN El CIE sigue con chinches y sin fecha de apertura desde octubre

Ello obliga a realizar hasta dos paradas en el viaje, en estaciones de servicio de Murcia, «sin ninguna medida de seguridad, exponiéndose a riesgos innecesarios para los funcionarios encargados de la conducción y aumentando el riesgo de fuga», como advierte la pregunta sindical al Consejo de la Policía.

Los agentes indican que las paradas del transporte deberían realizarse «en puntos de seguridad como instalaciones de la Policía Nacional o de la Guardia Civil que cuenten con los medios precisos». La orden de Interior que regula el traslado de detenidos indica que estos vehículos, «cuando sean utilizados en distancias de largo recorrido, dispondrán de un habitáculo de dimensiones adecuadas, destinado a urgencias fisiológicas».

Sin embargo, al no tener los inmigrantes en trámite de expulsión la condición de arrestados, como sostiene el Ministerio del Interior, no se les aplica la normativa que subraya el uso de este tipo de vehículos policiales para llevar a cabo su conducción hasta Almería.