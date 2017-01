El Ministerio endurece las prohibiciones para construir en las zonas inundables

Los promotores tendrán que firmar una declaración responsable en la que reconozcan y asuman los riesgos que contraen si construyen en zonas inundables, así como las medidas de protección necesarias. Las viviendas y edificaciones de carácter residencial tendrán que construirse a una cota suficiente para que no se vean afectadas por avenidas y crecidas de agua. De igual manera, los garajes y sótanos se podrán construir siempre que se garantice su estanqueidad y aislamiento. Estos son los requisitos y condiciones de obligado cumplimiento en los municipios y terrenos situados en zonas inundables, según recoge el nuevo real decreto que aprobó el mes pasado el Gobierno central, justo una semana antes de las inundaciones causadas por el último temporal.

La normativa del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente actualiza el Reglamento de Dominio Público Hidráulico e introduce cuatro nuevos artículos con una larga lista de limitaciones, prohibiciones y restricciones en las zonas urbanas y agrícolas situadas en las llanuras aluviales y terrenos de flujo preferente (riadas, crecidas, avenida. etc.) con el objetivo de garantizar la seguridad de personas y bienes.

El Ministerio endurece las medidas de prevención y autoprotección y hace suyas las consideraciones de la Directiva europea que alerta de que algunas actividades humanas (el incremento de asentamientos, las actividades económicas y la reducción de la capacidad natural de retención de las aguas por el suelo) y el cambio climático están contribuyendo a aumentar las posibilidades de que ocurran las inundaciones, así como su impacto negativo.

Los nuevos edificios se harán a una cota elevada del suelo y los garajes deberán ser estancos

El real decreto incluye excepciones para los núcleos urbanos ya consolidados situados en zona inundable, pero obliga a ayuntamientos y administraciones competentes a adoptar medidas de autoprotección para reducir la vulnerabilidad.

La normativa distingue entre los terrenos que están dentro y fuera de la zona de policía de la Confederación Hidrográfica del Segura. Como regla general, las nuevas edificaciones y usos asociados deben construirse fuera de las zonas inundables. En los casos en los que no sea posible, las viviendas se diseñarán teniendo en cuenta los riesgos existentes y se ejecutarán a una cota del suelo suficiente para prevenir daños; mientras que los garajes y sótanos deben están sellados para que no entre agua. En cuanto a los promotores, la declaración responsable de deben firmar tendrá que ser ratificada por la administración hidráulica. Antes del inicio de las obras, solicitarán un certificado en el Registro de la Propiedad que acredite que la construcción se encuentra en zona inundable.

Sin centros comerciales

Aquellos municipios con más de un tercio de su superficie incluida en zonas expuestas a las crecidas y avenidas tendrán un «régimen especial» que permita nuevas edificaciones y usos, pero con una serie de requisitos: deben estar fuera de la zona de policía y no deben incrementar el riegos de inundación ya existente. Tampoco pueden incrementar la vulnerabilidad de personas y bienes. El decreto se refiere a los municipios que debido a la morfología de su territorio no pueden orientar su crecimiento urbanístico hacia zonas no inundables.

No se permitirán instalaciones que almacenen, transformen o manipulen productos que puedan ser perjudiciales para la salud como consecuencia de su arrastre, dilución o filtración, en especial gasolineras, depuradoras, almacenes de residuos y tendidos eléctricos de media y alta tensión. Tampoco se autorizarán grandes superficies comerciales donde puedan producirse aglomeraciones de la población. Prohíbe asimismo la construcción de colegios, hospitales y centros sanitarios, residencias de personas mayores o con discapacidad, centros deportivos, parques de bomberos y servicios de Protección Civil.

El catálogo de prohibiciones en suelo rural es más amplio, puesto que no se permiten nuevas acampadas y áreas de campings, invernaderos, cerramientos y vallados que no sean permeables. No se aceptarán granjas y cebaderos de animales que deban estar incluidos en el registro de explotaciones ganaderas; ni se permitirá el acopio de materiales que puedan ser arrastrados por las corrientes.