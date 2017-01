El PP dice que Marzà pretende recortar 20.000 alumnos de idiomas

La Portavoz de Educación del grupo Popular en Les Corts, Beatriz Gascó, ha asegurado que la conselleria de Educación dirigida por Vicent Marzà pretende disminuir en 2017 algo más de un 20% del número de alumnos de las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) pese a la mayor demanda existente".

En un comunicado, Gascó ha explicado que "en los presupuestos autonómicos que entran en vigor a partir de hoy se recoge una bajada de los actuales 96.000 alumnos de las EOI a 76.000, 20.000 estudiantes menos por los recortes de este Consell".

Según la diputada popular, los responsables de la conselleria "se dedican a restar oportunidades a los jóvenes valencianos que sufren las consecuencias del sectarismo e imposición del modelo educativo de Marzà".

Para Gascó, "esta medida evidencia la mala gestión del conseller Marzà que se dedica a atacar los proyectos que hacen progresar a nuestros jóvenes. El problema de este presupuesto es la inexperiencia en la gestión, las pocas ganas de trabajar del equipo de esa conselleria y el sectarismo al adoptar decisiones no fundamentadas".

Beatriz Gascó ha señalado que "pese a que Educación recibe en 2017 unos 600 millones de euros más que en el anterior ejercicio, recorta en las Escuelas Oficiales de Idioma, tanto en alumnos como en profesorado".

La portavoz popular ha denunciado que "este recorte es una nueva demostración de que el modelo lingüístico de Marzà no es el fomento de los idiomas, en plural. A Marzà solo le interesa una lengua y no destina recursos para las demás".

Según Beatriz Gascó, "no solo no se aumentan los medios y recursos para atender la numerosa demanda en las Escuelas de Idiomas, con gente que no pueden inscribirse por falta de plazas, sino que uno de cada cinco alumnos actuales tendrán que abandonar sus estudios el próximo curso".