El tercero, íntegro en Benetússer

valencia. Un torrente de emociones llenó ayer la administración de la calle Juan Martínez en Benetússer, donde la suerte dejó una lluvia de más de 11 millones de euros. El local vendió de manera íntegra las 45 series ganadoras del tercer premio del Sorteo de El Niño.

El 85073 fue el número que devolvió la suerte a esta administración, que ya había repartido el pasado noviembre un segundo de la Lotería Nacional.

El premio desató la alegría de los agraciados, que al recibir la noticia se acercaron hasta la puerta del establecimiento para celebrar el anuncio por todo lo alto, con botellas de cava en mano y cantando el villancico de 'Ya vienen los reyes magos', entre abrazos y lágrimas de emoción.

La lluvia de millones regó también el municipio de Massanassa, donde gran parte de los integrantes de la comisión fallera Jaume I se trasladaron en tropel hasta la misma plaza San Sebastián. «Estamos super emocionados porque el premio ha recaído en una zona donde hacía falta de verdad». «Somos 60 falleros, que no llegamos a final de mes», explicaba el presidente de la falla, Juan Miguel Carmona, entre vítores de sus compañeros.

«Íbamos a hacer nosotros mismos la falla porque este año ni si quiera teníamos presupuesto para contratar a un artista, pero seguro que ahora podemos arreglarlo», aseguraba Carmona emocionado.

Hasta allí había acudido también la integrante de la falla que se había encargado de distribuir los números en la comisión. «Estas manos han repartido la suerte a mi falla, a mi barrio y a gente de fuera de Massanassa», manifestaba la lotera. «El premio ha llegado sobre todo a gente humilde y con necesidad, que estamos pasando el año como podemos apretándonos mucho el cinturón, así que estoy súper contenta de que los Reyes Magos nos hayan dejado este regalazo».

«Siempre compramos aquí la lotería, pero cada año un número diferente», subrayaba la vendedora. «Me sacaron los números que tenían y lo escogí al azar porque me gustó». La distribuidora del número aseguró que «también me he llevado un puñadito pero todavía no se cuánto, lo que tengo claro es que me voy a hacer un traje de fallera nuevo sin pensarlo, y taparé algunos agujeros».

Los regentes de la administración también compartían la ilusión con los premiados a pesar de que no llevaban un número del premio. «Estaba viéndolo en la tele y no me lo podía ni creer; he visto el número y al minuto estaba ya saliendo por la puerta», explicaba la propietaria Bonifacia.

«Es muy bonito ver a todos tan felices, estamos muy emocionados, aun ni nos lo creemos», detallaba la vendedora, que aseguró que el premio había llegado también hasta un pueblo de Alpuente, donde habían llevado ellos mismos los números.

Algunos, los más cautos, celebraban el premio con sus familias a unos cuantos metros del local. «No queremos salir en la tele, no nos hace falta, ya habrá tiempo de celebrarlo, hoy toca estar en familia», apuntaba un rostro anónimo.