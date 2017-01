«Es un regalo de mi madre, que falleció el mes pasado»

La familia Durán al completo se acercó hasta la administración número 3 de Torrent para compartir su alegría con los agraciados. Tenían dos participaciones de la cofradía. «Llevábamos tiempo queriendo comprar un piso, y ahora lo podremos hacer», explicaba Lourdes, visiblemente emocionada. «Mi madre, que faltó el pasado mes, me decía que teníamos que hacerlo. Pero la respuesta era la misma, el banco no nos daba el crédito. Esto ha sido un regalo que nos ha mandado», añadió. Su marido, Santiago, explicó que consiguieron las papeletas gracias a un compañero de trabajo de Lourdes, que fue quien les dijo ayer, tras salir el número, que comprobaran las participaciones. «Lo hemos mirado cuatro veces, número a número. Y una no sabíamos dónde estaba. Es una alegría inmensa, indescriptible», sentenció.