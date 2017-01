El intenso volteo de las campanas de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Torrent al mediodía fue el mejor indicador de que algo grande pasaba en esta localidad. Muy cerca de la iglesia, en la calle Hospital, los cofrades de la Hermandad del Santo Sepulcro festejaban ser los protagonistas del primer gran sorteo del año, el del Niño.

«Pensaba que sólo tocaba en la tele, que no podía pasarme. No me lo creo», aseguraba Fátima mientras a su alrededor numerosas personas daban saltos de alegría, se abrazaban y brindaban para celebrar los 70 millones que han repartido entre los asociados, vecinos y amigos a través de las casi 3.000 papeletas que han vendido.

«Las papeletas están muy repartidas. Es el mejor regalo que podíamos hacer», afirmaba el presidente de la entidad, José Enrique Tronchoni, que estrenó cargo hace tres meses. «Estaba viendo el sorteo en tele y al ver que salían las dos primeras cifras pensé: 'Tres más y nos toca'. Y nos ha tocado», explicó emocionado. A su lado, el responsable de la lotería en la hermandad, que mostraba una de las papeletas que algunos abonados aún no habían podido recoger.