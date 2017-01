El Niño se queda en la Comunitat

valencia. Esta vez, sí. La suerte se puso de lado de la Comunitat y el Niño fue más valenciano que nunca, obsequiando con el primer y tercer premio del Sorteo Extraordinario a las localidades de Torrent y Benetússer, respectivamente, y dejando un pellizco del segundo en municipios de las tres provincias (Valencia, Alaquàs, l'Alcúdia, Tavernes de la Valldigna, Las Bayas, Orihuela y Castellón). En total, cerca de 102 millones que acabaron con la mala racha de la Comunitat en este sorteo, ya que en los últimos años el reparto apenas alcanzó los diez millones en 2016, los 2,5 en 2015 o los 75.000 (simbólicos) euros en 2014. Hay que acudir a 2013 para encontrarse con los 40 millones que El Niño dejó en Alicante.

Una cifra envuelta de alegría y vítores que sirve, además, para quitar el mal sabor de boca del último Sorteo del Gordo, que pasó de largo y sólo dejó 50,3 millones, muy lejos de los 307 jugados en la Comunitat. En este caso, los números quedaron prácticamente en tablas: las administraciones de lotería vendieron décimos por valor de 92,32 millones (un 6,73% más que el año pasado) y repartieron más de 100 que convirtieron el día de Reyes en el de la ilusión para centenares de afortunados. Porque la magia de Sus Majestades de Oriente también inundó esta vez a los mayores.

Torrent fue, con permiso de Benetússer, la gran afortunada del sorteo del Niño de 2017 ya que los 90 millones del primer premio se quedaron en esta localidad de l'Horta. Fue la administración de lotería número 3 la encargada de vender las 45 series del 08354, un número que tiene desde que abrió sus puertas en 1982 y al que está abonado desde entonces la Hermandad del Santo Sepulcro de este municipio.

Este colectivo de la Semana Santa torrentina repartió 70 millones en forma de papeletas con participaciones de tres euros (2,40 euros de lotería y el resto, donativo para la hermandad). En total, 35 series. Las otras diez se vendieron en la ventanilla de la administración. «Es el regalo más grande del mundo», repetía emocionada María José Sanfélix, propietaria de este despacho de lotería mientras no paraba de recibir los abrazos y las felicitaciones de amigos y clientes.

Muy cerca, en Benetússer, la explosión de alegría llegaba al escuchar el canto del 85073, correspondiente al tercer premio del Sorteo del Niño. Aquí, la administración número 2 llevaba la suerte a una falla y a un bar -tanto propietarios como clientes-, que se tradujo en 11,25 millones, es decir, 25.000 euros por décimo. «Siento mucha felicidad de ver a la gente feliz. Es una sensación genial», apuntaba Ana Villamayor, hija de los regentes de este establecimiento.

Un segundo muy repartido

El reparto llegó con el segundo, el 95379, que tuvo a bien salpicar las tres provincias de la Comunitat. Hasta siete municipios vivieron un mediodía de saltos, abrazos y aperturas de botellas de cava. El Castillo de Alaquàs vendió varios décimos sueltos por máquina, como ya sucedió en el Sorteo de Navidad, según indicaron desde esta administración de lotería. Billetes sueltos se adquirieron también en despachos ubicados en la calle Nou de Tavernes de la Valldigna y en la avenida Reino de Valencia del cap i casal.

vídeo / MANUEL MOLINES

En l'Alcúdia, la administración número 1, fundada en 1981 y que hasta ahora no había obtenido premios importantes en los sorteos de Navidad y del Niño, distribuyó por ventanilla una serie del segundo (750.000 euros). Ya en Castellón, una panadería de San Joan de Moró, inaugurada hace apenas seis meses, entregó otro décimo. Algo similar sucedió en la pedanía ilicitana de Las Bayas y en Orihuela, donde un bar y un estanco, respectivamente, vendieron dos números.

Albacete, Almería, Barcelona, Cádiz, Ciudad Real, A Coruña, Granada, Málaga, Madrid, Murcia, Logroño o Zaragoza fueron otras de las ciudades de la larga lista de afortunadas con el segundo premio.

De Torrent a Vizcaya

Y a Etxebarri (Vizcaya) saltó también parte del primer premio porque, según informó la agencia Efe, un grupo de 16 amigas tenían el 08354 gracias a un intercambio de décimos con un chico que conocieron cuando se encontraban celebrando la despedida de soltera de una de ellas en Logroño.

De ahí que la responsable de la administración de Torrent que vendió íntegro el primer premio no dejara de repetir la alegría que suponía «saber que los 90 millones están muy repartidos por todo el pueblo», tal y como afirmó María José Sanfélix, conocida popularmente como 'Coco'. Ella, junto a su hermana Inma ('Oli'), están al frente de una administración que lleva por nombre 'Las chicas' y al que muchos pensaron ayer añadirle el 'de oro' por la importancia del premio.

La heredaron en el año 2006 de su madre, Amparo Marsilla, de 90 años, que apenas podía articular palabra «por la emoción». «No nos lo creíamos», confesó. De hecho, María José explicó que tuvo que abrir el archivo 'excel' con el detalle de los números vendidos para comprobar que, efectivamente, el 08354 era el de su establecimiento. «Y pensar que no quería ver el sorteo porque siempre acabamos desilusionadas», contaba.

A las puertas del local situado en la avenida del Vedat se concentraron numerosos premiados con papeletas o décimos para compartir su alegría con las loteras. Hubo botellas de cava, lágrimas, abrazos, curiosos que no paraban de lanzar fotos para el recuerdo y conductores que hacían sonar el claxon al pasar por la puerta de la administración.

«Un poquito será para un hijo, otro poquito para el otro hijo y el resto para vivir desahogados mi marido y yo. Al menos a ver si puedo dejar de fregar suelos», decía Isabel, dueña de dos participaciones. La suerte sonrió un poco más a Lola Peris, que contaba con cinco. «La alegría es inmensa. Me servirá para pagar cuatro cositas pendientes», explicó de forma enigmática.

José Luis Díaz invertirá el dinero de su papeleta en sufragar el carnet y un vehículo para su hijo, de 18 años y en paro -«gracias a Dios mi mujer y yo tenemos trabajo», decía-, mientras que Toñi se felicitaba de que su hermano comprara las participaciones de la hermandad para la familia. «Nos decía que no podría venir a la comida de Reyes por no tener coche. Ya no tendrá ese problema», explicó.

También Eva María acudió con su familia al completo. Con una participación de cinco euros de un décimo compartido terminarán de abonar el piso, taparán «algunos agujeros» y afrontarán el deseo de una de sus dos pequeñas: presentarla a fallera mayor infantil de su comisión. «Es lo mejor que nos podía pasar. Ha sido un alivio absoluto», sentenció.