Los hoteleros exigen al Gobierno que suba 21 euros el precio de los paquetes del Imserso

El sector hotelero de la Costa Blanca, en especial el de Benidorm por su trayectoria y experiencia dando servicio a los pensionistas que se acogen al plan de turismo para personas mayores del Imserso, exigirá en la reunión a la que ha sido convocado en los próximos días por el Ministerio de Sanidad que se incremente en unos 21 euros el precio del paquete semanal para, al menos, no perder dinero como ocurre en estos momentos. Así lo manifestó ayer a este diario el presidente de la patronal hotelera Hosbec, Antoni Mayor, para hacer viable el programa del Imserso y a la planta hotelera que lo ejecuta, pues en la actualidad apenas sí se cubren gastos con solo 20,5 euros por día y persona, en pensión completa con vino en las comidas y el IVA incluido.

LA CIFRA50.000



Plazas más va a recibir este año Benidorm y el resto de municipios de la Costa Blanca inscritos en el plan del Imserso (Guardamar, Finestrat, Altea, Xàbia y Santa Pola). En total, el Imserso proporciona 250.000 plazas a los hoteles de la Comunitat Valenciana durante los meses de octubre y mayo, de las cuales 110.000 corresponden a la Costa blanca. El 70% de la planta hotelera de Benidorm (40.000 plazas) permanece abierta en temporada baja gracias al programa del turismo social del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales. Setenta hoteles no cierran sus puertas y mantienen casi todas sus plantillas fijas y discontinuas en activo durante el invierno.

«Hace unos veinte años que los empresarios estamos perdiendo dinero», se lamenta Mayor, quien ya puso énfasis la semana pasada en esta reclamación durante su discurso navideño y en presencia del secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer. «Tenemos que ser, ante todo, realistas, porque con ese precio en un hotel de cuatro estrellas, apenas sí se paga sin IVA 18 euros, lo que hace inviable totalmente el negocio», añade el empresario benidormí.

La intención de la patronal hotelera española, en la que está integrada Hosbec, que también acudirá a la reunión a principios de febrero, es que las tarifas se incrementen en tres euros adicionales por estancia y jubilado, «porque es una cantidad que ningún bolsillo notará y supondrá un total de 21 euros a la semana, que no afecta a la capacidad adquisitiva de nuestros mayores de todas las regiones y sí aliviará la viabilidad de nuestro negocio para, al menos, no perder dinero, porque ganar sabemos que no ganamos», añade Mayor.

Los empresarios de la Costa Blanca son conscientes de que se trata de un programa de proyección social, por lo que no quieren condiciones más exigentes. Ahí reside la reivindicación para esa reunión, en la que se debatirá si se prorroga dos años la concesión actual a los dos adjudicatarios actuales (Mundiplan en las Islas y Mundisenior en la península) o si se saca un nuevo concurso. «A Hosbec le da igual que se amplíe otros dos años la concesión o que se saque el concurso, aunque la renovación la vemos mejor porque requiere menos trámite burocrático y se agilizará todo el proceso», explica Mayor en un recordatorio del galimatías del pasado año, cuando se bloqueó la adjudicación por recursos cruzados de las compañías adjudicatarias y los turistas españoles no empezaron a llegar a Benidorm hasta diciembre, en lugar de hacerlo ya a finales de septiembre.

La secretaria general de Hosbec, Nuria Montes, recuerda, además, que «los precios del Imserso llevan tres años congelados, o sea que ya toca una actualización de todo el plan y de sus tarifas».

En la última campaña, iniciada a finales de septiembre y que durará hasta mayo, los precios en Benidorm y Costa Blanca son de apenas 90 euros, IVA incluido, por una estancia de una semana con pensión completa y vino en las comidas. Lejos de los 166 de Canarias y Baleares.