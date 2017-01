Sanidad investiga aplicaciones de móvil no oficiales para pedir cita previa

En los dispositivos móviles de los valencianos han comenzado a proliferar aplicaciones que permiten al usuario solicitar cita previa con su médico de cabecera en cualquier municipio de la Comunitat. Normalmente, para que estos servicios para telefonía y tablets lleven a cabo estas operaciones, es necesario introducir datos personales como el número de SIP del usuario y su fecha de nacimiento.

Sin embargo, en la Conselleria de Sanidad han empezado a desconfiar de ellas, sobre todo porque algunas utilizan los logos tanto del propio departamento como de la antigua Agencia Valenciana de Salud sin que a la Administración autonómica le conste ninguna solicitud para el uso de estas imágenes.

Alguna de estas apps aclara que es una aplicación «no oficial», que hace uso del portal de salud de la Comunitat (la web de la conselleria), pero que no ha sido desarrollada por la Generalitat, por lo que cualquier problema que el usuario pueda experimentar no es responsabilidad del Consell. En otras, ni siquiera se menciona este supuesto. En cualquier caso, todas ellas conectan con la página web autonómica para tramitar las solicitudes.

La Conselleria de Sanidad, según indicaron a LAS PROVINCIAS fuentes de este departamento, «oficialmente no tiene constancia de estas aplicaciones, ni tiene ninguna solicitud de uso del logo», por lo que «se va a investigar el tema». Además, recordaron que la Agencia Valenciana de Salud «ya no existe y no representa a la Conselleria de Sanidad», en referencia al uso que algunas de estas apps hace del logo de la citada agencia.

Por último, desde el departamento que dirige Carmen Montón, aprovecharon para recomendar a la población que no ofrezca datos personales a aplicaciones no oficiales.

En total, según figura en las aplicaciones consultadas, más de 7.000 personas ya se han descargado en sus terminales estos servicios de cita previa, por lo que es más que probable que la gran mayoría haya introducido no sólo sus datos para realizar las solicitudes, sino también de familiares, puesto que permiten que, en un mismo teléfono, se acumulen varios usuarios, cuyos datos quedan almacenados.

Los comentarios y las valoraciones de los usuarios de estas apps suelen ser muy positivas, puesto que agiliza el trámite de solicitud de cita previa, pero suelen criticar la presencia de publicidad cuando se lleva a cabo el proceso.