Las rebajas se adelantan a los Reyes en la recta final de una campaña que comenzó mal

Valencia. No hay nada que frene a los magos de oriente, ni incluso las lluvias cuadrado sufridas en la Comunitat este mes de diciembre. Quedan dos días para que los niños reciban con ilusión sus regalos más esperados y algunos comercios se colapsan con las compras de última hora.

La campaña de Navidad considerada por los comerciantes como «el punto álgido de las ventas del año» intenta recuperarse de un «arranque tardío, lleno de factores que la han desestabilizado y que la han convertido en una campaña con forma de cuello de botella, porque las compras se están concentrando en esta última semana», explica a LAS PROVINCIAS la presidenta de la de la Confederación de Empresarios del Comercio Valenciano (Cecoval), Isabel Cosme.

El inicio de una campaña con buenas expectativas se vio afectado por las lluvias torrenciales que coparon un amplio fin de semana. «Hemos tenido muchos días con cero personas en la calle y eso causa una venta por impulso no recuperable que desestabiliza la marcha del mes», confiesa Cosme. El madrugador de Papá Noel «casi llega nadando y de milagro», alega MªPaz Belenguer, una vecina que se vio apurada para llegar a tiempo con los regalos en esas fechas.

Otro de los factores negativos ha sido el calendario de este año, con los días festivos coincidiendo con el fin de semana, que han dejado a muchas personas sin tiempo para realizar las compras navideñas. «Los días me están viniendo justos porque trabajo, es más, estos últimos días mi hora de la comida la dedico a las compras o no llego», expresó Charo Martínez, una vecina.

Las ventas no han ido marcadas en los tiempos habituales y es que otro factor novedoso ha causado cambios. El 'blackfriday' y sus rebajas a finales de noviembre «se lleva parte de las ventas y produce un efecto contagio de descuentos que empasta un poco la campaña propiamente de la navidad», afirma la presidenta de Cecoval. Es por ello que un año más los descuentos en los comercios valencianos no se han hecho esperar y las rebajas se han adelantado a los Reyes Magos. Una situación que se ha convertido en habitual desde que en 2013 se liberalizaran. Escuchar «yo apuro hasta el final para que así los Reyes me salgan más baratos con los descuentos» es cada vez más frecuente. En cambio, para la Confederación es un asunto a debatir porque, según declaran, «no es bueno para el consumidor», pero reconoce que «da un empuje a la campaña e incitan al regalo útil y no caprichoso».

A pesar de todos los «contratiempos y reajustes», las ventas concentradas en estos últimos días van «viento en popa» y aunque el optimismo es moderado, los comerciantes estiman un incremento del 5% en los beneficios conforme a los resultados de las fiestas de 2015. «2016 ha sido un año difícil porque estábamos saliendo de la crisis pero ha habido un frenazo. Confiamos en que este 2017 sea muy bueno gracias a que los comercios valencianos están cada vez más profesionalizados, preparados y con mejor producto», concluye la presidenta.

Por otra parte, la campaña de rebajas de invierno generará unos 13.800 contratos en la Comunitat , lo que supondría un 9 por ciento más que en 2016, según las previsiones de la firma de gestión de recursos humanos Adecco. De este modo, la Comunitat se sitúa en el segundo puesto de las autonomías en las que se firmarán más nuevos contratos.