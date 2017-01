Miles de sanitarios aspiran a opositar para salir de la precariedad laboral

Miles de aspirantes están inmersos en la preparación de las futuras oposiciones de Sanidad. A través de academias y de cursos ofertados por sindicatos y colegios profesionales, buscan una oportunidad y dejar atrás la precariedad laboral ante la elevada tasa de temporalidad. El interés es máximo y se están atendiendo consultas procedentes de otras autonomías, aunque todavía quedan fases administrativas para llegar a los exámenes.

La Conselleria está cumpliendo con el calendario que anunció a mediados de octubre que supone sacar las convocatorias por especialidades y categorías para que los opositores puedan prepararse. Hasta el momento se han publicado en el Diario Oficial de la Comunitat (DOCV) las especialidades médicas, tal y como estaba marcado. Es el primer paso para sacar adelante 3.608 puestos al que podrán acceder. Una cifra importante debido a que se han acumulado las ofertas de empleo público (OPE) de los años 2014, 2015 y 2016.

Según explican desde Sanidad, todavía no hay fechas de inicio de los exámenes, -serán de forma escalonada y agrupadas por categorías-, ya que tienen que configurarse los tribunales. No hay una previsión. Sin embargo, teniendo en cuenta que las últimas categorías no se convocarán hasta el segundo trimestre de este año es complicado que la administración dé el pistoletazo de salida antes del verano.

Según señalan desde CC OO, el compromiso que adquirió la Conselleria es que el proceso comenzase ocho meses después de que se publicara la convocatoria de la categoría concreta en el DOCV para que los opositores tuvieran tiempo suficiente para prepararse. El sindicato calcula que hasta el último trimestre del año no se empezarían con las primeras categorías y recordó que ahora mismo están convocándose las menos numerosas . Es el caso de las especialidades médicas. Según el calendario de la Conselleria, en el segundo trimestre, se publicarán las convocatorias de médicos de familia y pediatras de primaria, enfermeras, auxiliares o celadores, entre otros, que son las más numerosas.

«Hay muchísimo interés. La gente está pendiente del calendario y también estamos atendiendo consultas de otras comunidades como Murcia, Andalucía y Madrid», explican en el Sindicato de Enfermería (Satse) de la provincia, que añaden que los futuros opositores ya se están preparando a través de academias o de las organizaciones sindicales como el Satse que han ofertado propuestas de formación en diferentes municipios.

Por su parte, el Sindicato Médico espera que el desarrollo de la oferta pública no se demore tantos años como otras anteriores. «Tarda muchísimo tiempo cuando en Educación son anuales», afirma el secretario de la delegación provincial del sindicato, Víctor Pedrera. A pesar de que se trata de un volumen importante de plazas, desgranadas por categorías y en el caso de especialidades no son tantos puestos. «Hablamos de seis, ocho o diez plazas por especialidad y solo sacan más en pediatría de primaria porque un 25% están ocupadas por médicos de familia», explica.

La situación laboral, agravada estos últimos años por los recortes, no ha mejorado. Sin apenas sustituciones de personal, con ofertas de empleo que han estado congeladas y jubilaciones forzosas de médicos, para miles de profesionales esta oferta de empleo va a suponer «una oportunidad porque están desesperados», afirma el Satse. El sindicato ha pedido a Sanidad la apertura extraordinaria de la bolsa de trabajo para nuevas inscripciones y actualización de méritos de las listas de empleo temporal ya que el pasado verano se agotó la lista de aspirantes adscritos a los departamentos de slaud, caso de Enfermería, y se contrató fuera de la bolsa. Así se garantizaría la transparencia.

Los próximos años pueden convertirse en los de la consolidación de empleo. El objetivo de la Conselleria es que después de estas oposiciones, más las correspondientes a las de Enfermería de 2007, la tasa de temporalidad se reduzca del 37,7% (así estaba en julio de 2015) al 25,9%.

Un informe publicado por CC OO con cifras nacionales muestra que la tasa de temporalidad en el sistema de salud es «excesiva por el elevado número de interinidades acumuladas y los contratos temporales tienen una antigüedad excesivamente alta, reflejando una cronificación del problema». La media de temporalidad, según el documento, estaría en el 31,6%, por lo que «un alto número de profesionales están constantemente enfrentados a la incertidumbre en su futuro laboral». Este año aumentaron las interinidades.