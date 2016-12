Muere Francisco Amorós, expresidente de la Corte de Arbitraje de Valencia

Ha fallecido el abogado valenciano Francisco Amorós Ibor, fundador del buefete Amorós y expresidente de la Corte de Arbitraje y Mediación de Valencia. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia en 1957, era también diplomado en Derecho Comunitario Europeo, siendo especialista en Derecho Civil, Mercantil, Marítimo y Penal.

Su andadura profesional comienza en 1963 con su incorporación al Ilustre Colegio de Abogados de Valencia como letrado. Durante once años, ejerció el cargo de magistrado suplente de la Audiencia Territorial de Valencia, compaginando dicho cargo con el ejercicio de la abogacía.

En el año 1979 fue condecorado con la Cruz de San Raimundo de Peñafort por el Ministro de Justicia. Posee igualmente la Medalla al Mérito en el Servicio a la Abogacía. Fue elegido ‘Best Lawyer of the Year 2014’ en materia Penal por la consultora estadounidense ‘Best lawyers in the world’ que igualmente lo había incluido en su edición de 2015, como uno de los mejores penalistas de España dentro de la Comunitatde Valencia.

De entre los diversos cargos que ha ostentado a lo largo de su vida profesional, cabe destacar que en 1981 fue nombrado vocal de la Comisión de Asuntos Marítimos de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Valencia y miembro de la comisión de revisión de los actuales Estatutos del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia.

En 1989 fue designado árbitro de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Valencia. Letrado asesor de la Asociación de Transitarios y Agentes Expedidores Internacionales de Valencia, consignatarias y aseguradoras. Asimismo, ejerció como letrado en los colegios de abogados de Madrid, Barcelona, Zaragoza, Alicante, Albacete, Elche, Castellón, Alcoy y Badajoz.

Ha pronunciado múltiples conferencias en distintos foros. Además, es autor de varios artículos publicados en prestigiosas revistas jurídicas españolas.

Gracias a su dominio del inglés, ha participado como ponente en varios congresos internacionales sobre Derecho Marítimo, entre ellos el Congreso de Derecho Internacional Marítimo de París celebrado en 1982.

Gran aficionado a la práctica del golf, en 1995 fue nombrado presidente de la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana y en 1996, fue presidente de la Unión de Federaciones Deportivas de la Comunidad Valenciana. También fue presidente del Club de Golf Escorpión.