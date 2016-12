Educación asegura que pagará de manera inminente los bonos infantiles a las escuelas

Valencia. «Los pagos de septiembre a noviembre están ya al final de su trámite administrativo, por tanto el pago del bono infantil a las escuelas es inminente», aseguraron ayer desde la Conselleria de Educación ante la amenaza de las guarderías con privar de los descuentos del bono a las familias valencianas hasta que el Consell pague su deuda de más de 10 millones.

Además el Consell garantiza que en enero del 2017 activará la «fórmula de pago más ágil» que prometieron a los centros hace meses, que consiste en realizar los desembolsos de forma mensual. «Así solucionaremos las problemáticas generadas por el antiguo gobierno del PP. Con ellos las escuelas tardaban en cobrar un mínimo de seis meses», declararon fuentes de la Administración, que quisieron recalcar su intención de «garantizar la calidad y la reconstrucción del sistema educativo valenciano en todas las etapas». Desde el Grupo Parlamentario Popular, Beatriz Gascó, portavoz de Educación en las Corts Valencianes alega estar «cansada» de que las culpas siempre vayan al PP. «Ya llevan casi dos años gobernando, los impagos y la deuda de estos meses forma parte de su gestión. Que empiecen a hacerse responsables y asuman su responsabilidad porque el daño que están causando a estas escuelas es grave», apuntó Gascó.

Desde la oposición lamentan que las familias y las escuelas infantiles privadas «vuelvan a ser las víctimas de la política sectaria de Marzà» y no entienden como un pago constante y programado, que no inesperado, se vuelva a retrasar otros tres meses como ya sucedió a comienzos del nuevo curso. «Marzà no paga a las guarderías pero en cambio sí tiene dinero para medios catalanes. Esto no es casualidad. Los retrasos están hechos a conciencia, forman parte de una estrategia que Compromís está llevando adelante para imponer su modelo único de escuela. Todo lo que no les gusta lo atacan», reprochó la portavoz de Educación. «Las prioridades del Consell son claras y se comprueba la influencia de Escola Valenciana en la consellería para dictar sus pasos», concretó.

El PP asegura que tomará medidas si continúan los impagos. Mientras tanto, la Asociación de Escuelas Infantiles Privadas ACADE- ADEIV sigue sin recibir noticias directas de la consellería. «Dicen que nos han mantenido informados en todo momento de cada punto en el que se encontraba la tramitación pero no es así, llevamos meses llamando sin obtener respuesta y no son conscientes de nuestro sufrimiento», expresó su presidenta, Carmen Bardal.

Las guarderías no quieren disputas políticas, «no importa si antes era mejor o peor», lo único que quieren es cobrar ya la deuda de diez millones y conseguir que esta situación no se repita. Hay 650 escuelas infantiles en la Comunitat, con 5.000 personas empleadas, que están al límite y sin fondos económicos. Necesitan una revitalización sin «promesas vacías» para poder ofertar a las familias una educación optima.