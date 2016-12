Cobró por error 451.000 euros de más y los devolvió

La Sindicatura de Cuentas relata en su informe el caso de un funcionario docente al que, por error, se le incluyó en su nómina un complemento por atrasos de sexenios por importe inadecuado de 828.611 euros, que tras las retenciones por IRPF y el resto de conceptos se tradujo en el pago de una nómina líquida de 451.637 euros de exceso. No se trata de una cifra pequeña, desde luego. Y lo lamativo es que el error no fue detectado por ningún control (ni en personal, nóminas, intervención o tesorería) ni se impidió su pago. Es decir, el mencionado funcionario recibió ese mes una nómina con una cifra de 451.637 euros que no le correspondían. El informe de la Sindicatura detalla que afortunadamente, el funcionario víctima del error lo comunicó y reintegró el exceso el 4 de noviembre de 2015. Y de hecho, esa fue la forma en que la Administración autonómica, primero, y la Sindicatura de Cuentas, después, supieron de lo ocurrido.

El informe presentado por el órgano fiscalizador que dirige Vicent Cucarella relata este episodio puntual en el partado que dedica a los gastos de personal. En el apartado reseña que pese al feliz desenlace (para la Administración, se entiende) de lo ocurrido, contablemente no se ajustó el gasto y, por tanto, los gastos de personal del ejercicio 2015 están sobrevalorados en la cantidad señalada, 0,8 millones de euros.

El informe señala también el presupuesto de 2015 figuran gastos de personal correspondientes al ejercicio de 2014 por valor de 30 millones, más otros 70 de pago de cuotas a la Seguridad Social. Y que no se contabilizan otros 32 millones de personal y 73 de cuotas de este mismo ejercicio.