Las guarderías dejarán de aplicar el bono infantil si el Consell no paga

Valencia. La Asociación de Escuelas Infantiles Privadas en la Comunidad Valenciana, ACADE- ADEIV, advierte que las familias valencianas podrían verse privadas del descuento del bono infantil si la conselleria no paga a los centros los 10 millones de euros que les adeuda por el pago de los bonos de los meses de septiembre a diciembre.

«Hasta ahora habíamos financiado a la conselleria porque muchos padres no pueden hacer frente a la escolarización de sus hijos, pero no somos un banco y a las escuelas ya no les quedan fondos para continuar con su actividad y para adelantar estos descuentos tan vitales para muchos», confesó Carmen Bardal, presidenta de ACADE-ADEIV.

El Consell aumentó el número y la cuantía de bonos este año, incrementando hasta un 10% los fondos destinados, pero «de nada sirve si los centros no reciben estos ingresos que oscilan entre los 200 y los 70 euros por niño al mes, según la renta de los padres», alegó Bardal. Además explicó que, según pone en la orden y prometió el secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, en este curso no habrían problemas de cobro porque ya no habrían dos pagos al año, sino que se liquidaría mes a mes. «Pero ya han pasado cuatro meses y nada. Estamos muy decepcionados con el Consell por el incumplimiento de su compromiso», recalcó.

El grueso de beneficiarios del bono infantil en las escuelas infantiles privadas es de 20.439 alumnos, el 56,3% del total. De ellos, 4.581 corresponden a las comarcas de Alicante, 1.881 a las comarcas de Castellón y 13.977 a las de Valencia. Muchas serán las familias que se verán perjudicadas por estos retrasos de la Administración. Algunas por su situación económica acabarán obligadas en enero a dejar de escolarizar a sus hijos en la etapa entre 0-3 años cuando las guarderías tomen medidas y dejen de descontarles ese bono porque no tienen fondos para afrontar el nuevo año y el próximo trimestre, como advierten desde el sector.

«Hay muchos gastos, salarios, impuestos y facturas que pagar con recursos propios que no quedan y ya no nos dan más pólizas, ni préstamos. Para hacer frente a los alquileres y mantener las escuelas abiertas hay gente que está hipotecando sus casas. Incluso los trabajadores llevan meses sin cobrar. Por eso algunos centros se han visto obligados a cerrar debido al retraso de los pagos de la Generalitat y otros ya han puesto en marcha la medida de no aplicar el descuento del bono infantil», subrayó la presidenta de la asociación.

Esta situación que se ha ido repitiendo estos últimos años. ACADE-ADEIV denuncia que esto sea una constante en la Comunitat Valenciana. De hecho, los centros infantiles ya arrastran la descapitalización que sufrieron antes de verano, porque no fue hasta este mes de septiembre cuando la conselleria realizó el pago de los bonos que adeudaba de los meses de abril a junio del curso pasado. «Comenzar este año no fue fácil, pensábamos que las cosas cambiarían porque nunca habíamos llegado a este límite de no cobrar ni si quiera un adelanto antes de fin de año, pero parece ser que las cosas no cambian y vamos a peor», afirmó Bardal.

Las escuelas intentan hacer un esfuerzo aunque el margen de beneficios sea mínimo o nulo porque tal y como declaró el conseller de Educación, Vicent Marzà, «la escolarización del alumnado, especialmente a partir de los 2 años, ayuda a mejorar el desarrollo físico, afectivo, social y moral, así como el desarrollo de las estructuras iniciales del conocimiento que permiten y facilitan las adquisiciones de aprendizajes posteriores».

El sector está al límite y la deuda de educación con estos centros escolares infantiles privados, en su mayoría pequeñas empresas familiares, amenaza el bono infantil porque si siguen adelantando su descuento «nos hundiremos».