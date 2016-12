Expojove sin factor sorpresa

La feria de la diversión y el ocio infantil abrió ayer sus puertas en Feria Valencia con una veintena de expositores. Un año más, se plantean actividades para todas las edades, pero muchos asistentes se fueron de Expojove con la sensación de que no había factor sorpresa, es decir, actividades nuevas.

Visitantes como Juanjo H. explicaron que las zonas dedicadas a las manualidades «estaban algo flojas. Repetían mucho la opción de pintar cosas, pero no me ha llamado la atención ninguna manualidad que los niños puedan completar en casa».

Otro asistente, Iván, indicó que había muchos expositores para pintar, pero no había gran variedad». Le soprendió que en la zona deportiva «había menos espacios multiaventuras. Había una tirolina, pero para participar tenías que pagar».

Las zonas más buscadas por los niños fueron los espacios deportivos, donde se podía practicar fútbol, baloncesto, balonmano, rugby y otros menos conocidos como el colpbol, ideado por un valenciano.

Algunos de los asistentes mostraron ayer en redes sociales su descontento con un hinchable deportivo donde se podía leer el membrete de 'Unió de Federacions Esportives de Catalunya' y en un lateral figuraba el lema 'Consell Català de l'Esport'.

El público no entendía por qué tratándose de unas actividades del Ayuntamiento, figuraba el nombre de un organismo catalán. Desde la concejalía de Deportes, explicaron que ceden el espacio del pabellón a distintas federaciones y la de béisbol pidió el hinchable a la federación catalana y ésta lo cedió gratis. Al final de la tarde parchearon el texto con cinta aislante. Tanto Ciudadanos como el Grupo Popular lamentaron que no se eliminaran estos textos. Tampoco gustó ver junto a la Diputación un cartel de 'Escoles de Pilota del País Valencià'.

Por su parte, el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, que acudió acompañado de las falleras mayores de Valencia, Raquel Alario y Clara Parejo, indicó que el objetivo es convertir Expojove en «un referente juvenil». Este año se plantea un recorrido por la historia de Valencia y dijo que la «diversión es la excusa para aprender». Uno de los juegos nuevos es un '¿Quién es quién?' con grandes fichas donde se habla de personajes como Blasco Ibáñez; la reina María de Castilla; sor Isabel de Villena, Enric Valor, Clara Campoamor o Federica Montseny, la primera mujer ministra de España.

Una de las opciones que gustó a los pequeños fue el expositor de los mercados, donde se explicaba qué es la 'tira de contar' y se podían hacer zumos y aperitivos de frutas.

El Corte Inglés también ha preparado muchas actividades por su 75 aniversario. Ayer actuó Paya SOSpital, que presentó su disco, y para estos días han preparado cine infantil, magia y canciones sobre el rey de la selva con el Circ de Nadal.

Un año más figura en un expositor el Ejército, eso sí, sólo con material de cooperación, no armamentístico, por exigencias del Ayuntamiento. La comitiva pasó rápido por y el mando al frente les sugirió que otro día lo visitaran con menos prisa.

Los que por segundo año estaban ausentes fueron Policía Nacional y Guardia Civil, ya que el Consistorio no se hace cargo del expositor sino que les piden su pago.

Desde Ciudadanos, el portavoz Fernando Giner, indicó que la tematización era la historia de Valencia «pero luego en los espacios de Movilidad, Protección Ciudadana o Aumsa no hemos visto que siguieran esa temática. Esto plasma cómo funciona el tripartito, con descoordinación». Giner recordó que el alcalde no acudió y que no se ha contado con el gremio de artistas. La concejal Amparo Picó lamentó que no se hubiera contado con otras fiestas como la Semana Santa Marinera, el Corpus o San Vicente Ferrer.

Desde el grupo popular, el concejal Félix Crespo, que acudió con la concejal Lourdes Bernal, dijo que era inadmisible «la ausencia de revisión de los contenidos. Fuset exige a las Fuerzas Armadas que no exhiban vehículos bélicos y han permitido a un expositor que simulen enfrentamientos donde los niños juegan a dispararse previo pago de 3 euros». Añadió que en un expositor «vendían sudaderas y en algunas, en idioma inglés, se invita a los niños a 'empezar a joder'».