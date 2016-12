Ximo Puig optará a la reelección como secretario general del PSPV

El presidente de la Generalitat Valenciana y secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha anunciado que se presentará a la reelección como líder de los socialistas valencianos.

Así lo ha avanzado el jefe del Consell en una entrevista concedida a la Cadena SER, y que recoge Europa Press, en la que ha confirmado que presentará su candidatura para ser elegido de nuevo secretario general del PSPV.

En este sentido, ha considerado que es "bastante obvio que liderar en estas condiciones la Generalitat exige tener un liderazgo claro en el partido". "Es la mejor aportación que podemos hacer a la gobernanza de la Comunitat", ha aseverado.

A Puig se le ha preguntado también por el Congreso Federal del PSOE y por si teme las consecuencias de su "activismo" en el proceso que acabó con la salida del ex secretario general del Partido Socialista Pedro Sánchez.

Sobre esta cuestión, el 'president' ha subrayado que "no ha sido muy activo" contra Pedro Sánchez y que "el desencuentro" que mantuvo con él se debió sobre todo a la negativa de Ferraz a la candidatura conjunta pactada al Senado que defendía el líder valenciano.

"No he sido especialmente activo, me dedico básicamente a la Generalitat y a intentar reposicionar a la Comunitat Valenciana desde el punto de vista de su prestigio, a levantar la hipoteca reputacional y a transformar su economía para que los ciudadanos valencianos tengan su derecho al trabajo", ha zanjado. Por ello, ha apostillado que va a cooperar con su partido pero que el partido no es ahora su gran prioridad.