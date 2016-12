Educación todavía no ha pagado las becas universitarias del curso pasado

A las puertas de 2017, la Conselleria de Educación todavía no ha resuelto las becas autonómicas que permiten a los alumnos evitarse las tasas de la matrícula correspondiente al curso pasado (2015-2016). Aunque los interesados pueden conocer el estado de su solicitud a través de la página web, se trata de información provisional que no se confirmará hasta que el departamento publique la lista de beneficiarios. Por lo tanto la incertidumbre no se despeja definitivamente, pues todo queda a expensas de que haya disponibilidad presupuestaria para todas las peticiones aprobadas, que se ordenan en base al requisito académico (de mayor a menor). En esta edición también se cubren segundas matrículas, una opción supeditada a que queden fondos.

Además, las universidades, que son las destinatarias del dinero que reserva Educación para los becarios -se les compensa por las cuantías que dejan de ingresar en concepto de tasas- no verán ni un euro hasta que finalice el proceso pese a tratarse de aportaciones que deben computarse en los presupuestos de 2016, que ya deberían estar cerrados.

El departamento no informó del número de solicitantes de la ayuda, si bien es cierto que rondará los nueve mil universitarios en base a los datos facilitados el pasado verano, cuando estaba en pleno auge el conflicto judicial por los recursos del Ceu y la Católica. Muchos quedan excluidos por ser beneficiarios de las becas ministeriales, que se resuelven primero, al tratarse de convocatorias incompatibles.

Educación alega que la demora se debe «principalmente» a los citados recursos de las universidades privadas, cuyos alumnos quedan fuera de las ayudas, pues provocaron «una paralización total de la ejecución». El departamento se refería al de la Católica San Vicente Mártir, que fue la que solicitó esta medida cautelar. La suspensión se decretó en un auto del 28 de agosto y fue levantada un mes después (27 de septiembre).

Sin embargo, hay que recordar el elevado retraso de la conselleria en sacar la convocatoria para que los alumnos pudieran pedir la ayuda para la exención de las tasas, teniendo en cuenta que llegó a finales de junio, es decir, con las clases terminadas y en pleno periodo de exámenes. Los interesados pudieron presentar la solicitud hasta el 22 de julio. Nunca antes había tardado tanto. En los dos cursos anteriores, las convocatorias se publicaron entre febrero y marzo (hasta cuatro meses antes) y se resolvieron ocho y nueve meses después (en noviembre del mismo año).

La demora llegó a tal punto que la Dirección General de Universidad remitió un escrito a los estudiantes en el que «lamentaba muchísimo» la situación, que se justificaba en los cambios aplicados y en las nuevas modalidades creadas -como las becas salario- y sobre todo en la normativa aprobada en febrero de 2015 -por los anteriores gestores-, que obligaba a una tramitación más costosa. En la parte final la circular decía que el retraso «no dependía directamente» del trabajo de la dirección general ni de la Conselleria de Educación.

En cuanto a la resolución, desde el departamento explicaron que las ayudas están a la espera de obtener el visto bueno de la Intervención, y que tras este paso «inmediatamente se publicará». Cuando se conozca, los alumnos que no resulten beneficiarios y no hayan afrontado las tasas todavía deberán pagarlas en su universidad. Lo mismo sucederá si hay solicitudes aprobadas pero no llega el presupuesto.

Las de excelencia

En idéntica situación se encuentran las becas de excelencia académica, que permiten cursar gratis un postgrado a los mejores expedientes del curso 2015-2016. Las mismas fuentes indicaron que esta resolución se publicará en breve. También están pendientes de transferir a las universidades las que completan la ayudas del ministerio del 2015-2016.

Educación sí ha cerrado las becas para el transporte universitario y las que complementan la financiación estatal para estudiantes Erasmus del curso pasado y del actual. Respecto a este último ejercicio, también están en espera los solicitantes de la beca salario, que incluye una cuantía para facilitar el estudio a las rentas más bajas, y las de no abandono, para aquellos a los que les quedan pocos créditos para titularse.

Jordi Caparrós, delegado de Estudiantes de la Universitat, explicó que «sorprendentemente» no ha recibido quejas del alumnado, si bien valoró de forma negativa que a estas alturas la convocatoria para la exención de las tasas siga pendiente. En cambio, consideró «muy positivo» que por primera vez la conselleria haya abierto el plazo para pedir las becas con más antelación, en referencia a que los alumnos pueden solicitar desde el jueves las del curso 2016-2017. En otros años se iniciaba en febrero o marzo.