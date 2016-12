Una sorpresa de cumpleaños de 20.000 euros

pedreguer. Un regalo de 20.000 euros se llevó Ana Femenía, vecina de Pedreguer que llegó a la administración Àngel de la Sort con uno de los décimos del cuarto premio. Su padre se lo había dado días antes por su aniversario. Ayer cumplía 32 años. No fue la única agraciada del municipio. El establecimiento de la calle Mayor, regentado por Paco Vicens y Robert Tent, repartió un millón de euros al vender, principalmente en taquilla, cinco series del 07211.

Los dueños, rebosantes de alegría, explicaron que tenían el presentimiento de que iba a tocar un premio. Eso sí, apostaban por un número acabado en siete al ser «uno de los más solicitados», confesaron. Apuntaron además que estaban contentos por haber repartido suerte entre sus vecinos, a los que esperaban copa en mano para celebrarlo.

Ana, su pareja Juan Ruiz y su padre, Francisco Femenía, fueron los primeros en llegar. La joven explicó que actualmente se encuentra sin trabajo, por lo que le ha venido «muy bien», aunque aún no sabía a qué destinará el dinero. El sorteo ha sido generoso con la familia de la pareja, pues Juan reveló que su padre también compró un décimo.

No todos los premiados de la administración pedreguera eran vecinos. Los dueños explicaron que minutos después de conocerse la noticia recibieron una llamada desde Madrid. Era una mujer que había estado unos días de vacaciones en la comarca y se acercó hasta Àngel de la Sort para comprar específicamente un boleto de lotería con este número. «Estaba muy emocionada y no paraba de agradecerlo, aunque nosotros sólo hemos hecho nuestro trabajo», comentaron.

Quien tuvo que mirar el décimo dos veces para confirmar que tenía uno de los agraciados fue Bea Ramis, otra vecina de Pedreguer que se acercó a la administración. «Al principio pensaba que me había equivocado», comentó. Afirmó que no le había dado tiempo a pensar en qué empleará todo el dinero - «puede que viaje con la familia»- aunque sí tenía clara una cosa: «Mi hijo tendrá un buen regalo estos Reyes». En cuanto a la elección de la combinación agraciada, confesó que no se lo pensó dos veces. «Me gustan los números raros», explicó.

También fue el seleccionado para el sorteo de este año por la peña festera El Ravanell de Bolulla, en Alicante, y la elección se debió a que se correspondía con la fecha de nacimiento de la hija de uno de los miembros. Una feliz coincidencia que ha permitido al colectivo repartir tres millones de euros, pues vendieron un total de 15 series del 07211, principalmente en la localidad. Según confirmaron a Europa Press fuentes de la peña, el dinero está muy repartido porque «casi todo el pueblo» tiene una participación. También fue el número jugado por la familia de la niña en cuestión, que nació el 7 de febrero de 2011. Además, lo encargaron a la administración número 6 de Benidorm, desde donde explicaron que El Ravanell es cliente «desde el principio».

La alegría de la regente de este establecimiento fue doble, pues le correspondió un «pellizco» al haberse quedado con un décimo (20.000 euros). En declaraciones a Efe, la lotera Antonia Güalde explicó que prácticamente todas las papeletas agraciadas han ido a la peña festera. «Seguro que todo el pueblo lo está celebrando porque son gente muy conocida allí», dijo ayer por la mañana. Güalde, que ya vendió otro cuarto premio en 2004, precisó que hace un par de días les devolvieron varios décimos del número agraciado que no se habían repartido, «y los vendimos ayer mismo, pero era muy poca cosa lo que quedaba».