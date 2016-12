El Gordo cae de lleno en Madrid

valencia. «Vivo de alquiler, estoy separado, con un niño con una discapacidad y esto me va a solucionar la vida». El futuro de Vicente Villaverde, a sus 44 años, ha dado un vuelco gracias al Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Es uno de los afortunados poseedores de un décimo del Gordo, el 66513, vendido íntegramente en la administración número 32 de Madrid. Villaverde, así como cada uno de los dueños de un billete de ese número, recibirá 400.000 euros (320.000 después de impuestos). «Estaba de camino a un sitio para recoger herramientas cuando me llamaron y me dijeron: Vicente, mírate los décimos», relató a las puertas de la administración ubicada en el paseo de las Esperanza, en el barrio de Acacias, sin apenas creerse lo que estaba pasando.

Este vecino es el vivo ejemplo de la explosión de júbilo que vivió ayer la zona. No era para menos, el establecimiento había repartido, íntegramente, los 660 millones de euros del primer premio, correspondientes a las 165 series del citado número. Los dueños del negocio, María Josefa Rojo y su marido, Agustín Ramos, no daban crédito. Sólo llevan cuatro meses en el barrio y ya lo han inundado de alegría. Además, compartida, puesto que ellos también se quedaron con uno de los décimos. «Estamos muy felices y muy nerviosos por todo el revuelo», apuntaron entre vítores, abrazos y botellas de cava. Como anécdota, habían conseguido, además, acabar con la maldición del 13: nunca antes el Gordo había terminado en este número, del que huyen algunos supersticiosos.

Sin embargo, no todo se quedó en la capital de España. Algunos décimos viajaron a Abadiño (Vizcaya), Barcelona, Talavera de la Reina (Toledo), Palomares del Campo (Cuenca) o Almendralejo (Extremadura). En concreto, una administración de la capital catalana repartió diez series (40 millones). Montserrat Malagelada, la lotera, los había comprado en Madrid porque cada año recopila décimos acabados en 13 que le solicitan sus clientes habituales. En Talavera de la Reina fue, si cabe, más dulce. La propietaria de una pastelería repartió 8 millones (20 décimos) de este número, del que lleva abonada 20 años. A Palomares del Campo fue Jesús el que llevó la suerte. Este jubilado madrileño veranea en la población conquense, y hasta allí portó 40 décimos (16 millones) y los intercambió con varios vecinos. A Abadiño llegaron también 50 billetes a raíz de un intercambio.

Pero no sólo del Gordo vive el sorteo navideño. El tercer premio, el 78748, también cayó de forma íntegra en Navarra. Esta vez fue a parar mayoritariamente a la pequeña población de San Adrián. El azar quiso que la mayor parte de las 165 series consignadas (82,5 millones) se vendieran en este municipio de 6.000 habitantes. «La gente está loca, disparada, muy contento todo el mundo», reconoció José Luis, lotero de la administración de Santa Gema del municipio, el origen del dinero que se propagó a las cercanas Azagra y Calahorra, ésta última en La Rioja. «Sí, sí, se ha repartido también por los pueblos de alrededor», aseguró.

Tanto el segundo, que sonrió a la Comunitat, como los cuartos y los quintos premios estuvieron mucho más repartidos y llegaron a centenares de localidades de toda España.