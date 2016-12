Los trabajadores del transporte escolar de la provincia 'salvan' sus empleos

Han recibido la mejor noticia de cara al Nuevo Año. Los trabajadores del transporte escolar de la provincia mantendrán sus condiciones laborales cuando se produzcan las nuevas adjudicaciones de las rutas. Una situación que afecta a un millar de conductores y acompañantes de autobuses. Patronal y sindicatos, en la mesa de negociación, han realizado una modificación del convenio colectivo para el transporte de uso especial que incluye la subrogación.

Según explicaron desde UGT, tras la huelga del pasado noviembre, la concentración en Valencia y varias reuniones, el lunes «conseguimos la firma», por lo que «las empresas que finalmente tengan la adjudicación tendrán que asumir a los trabajadores afectados y no habrá despidos».

Un acuerdo que, según Francisco Vilaplana, de UGT, se remitirá a Trabajo para su posterior publicación en diez o quince días debido a las fiestas de la Navidad, pero que garantiza que los empleados no pierdan sus condiciones salariales.

Hay que recordar que en cada una de las rutas hay un conductor y un acompañante y en las que se dedican al transporte de discapacitados y educación especial, dos acompañantes y un conductor. Levan años en el servicio. Desde el sindicato se denunció que con las nuevas adjudicaciones se rebajaba el precio de las rutas, por lo que empeorarían las condiciones laborales que ya de por sí son precarias, sobre todo en el caso de los acompañantes. Hay contratos de dos o tres horas, con sueldos de 300 euros al mes que, con las tasas de paro elevadas, «en muchos casos ésta es la única fuente de ingreso en la familia». Se temía que el posible ahorro en los costes del servicio en las nuevas adjudicaciones repercutiera directamente sobre los salarios y las condiciones laborales. La modificación que se ha firmado ha supuesto un respiro y alivio para los trabajadores.

El rediseño de las rutas afecta solo a la provincia de Alicante y como medida de presión, tras no llegar a ningún acuerdo en el Tribunal de Arbitraje, se convocó el 20 de noviembre una jornada de huelga. La Conselleria de Educación explicó que las cláusulas de los pliegos de contratación, en los que no había subrogación obligatoria de los contratos, «no fueron recogidas en su momento y ahora, una vez publicadas, no se pueden cambiar porque irían en contra de la legalidad vigente». Aun así, matizaron que no se había producido la adjudicación definitiva a las empresas y se desconocía quiénes serán las adjudicatarias. Un cambio que todavía no está resuelto porque se han presentado recursos. Según Vilaplana, no hay fecha y podría tardar, pero las empresas que vengan tendrán que cumplir con la subrogación.