La presión en Urgencias del Hospital Clínico lleva a poner tres enfermos en habitaciones

La presión asistencial que ha soportado el área de Urgencias del Hospital Clínico en los últimos días ha permitido descubrir la «existencia de camas C», tres pacientes en alguna de las habitaciones, según denunció José Santamaría, representante sindical de UGT en este centro sanitario. Además, las circunstancias han «llevado a la dispersión de pacientes» por áreas de hospitalización que no son las que corresponden a su patología en busca de habitaciones con camas libres.

Respecto a la necesidad de habilitar más plazas de ingreso mediante lo que entre los profesionales sanitarios se conoce como 'camas C', insistieron en que «empieza a ser habitual» y en los próximos días la situación podría empeorar impulsada por la aparición de casos de gripe u otras patologías respiratorias. También puede determinar esa tendencia el cierre de los centros de salud a las cinco de la tarde por aplicación del horario navideño.

Desde la dirección del centro sanitario confirmaron ayer que la semana pasada se registró un pico asistencial que desencadenó la falta de camas. Recalcaron que se trató de un caso puntual y al mismo tiempo aclararon que ayer había plazas libres en el centro de la avenida Blasco Ibáñez. Ya días atrás el sindicato Csif denunció que se dieron casos de noches en las que quedaron ocho y 20 pacientes en espera de cama. También esta formación advirtió del riesgo de que en los próximos días la situación se complique.

Derivación a La Fe

La descripción del escenario asistencial llevó a Santamaría a recordar que «la semana pasada hubo un día con déficit de camas en el que quedaron pendientes 27 personas que habían entrado por Urgencias y tenían indicación de ingreso». Entre los pacientes que llegaron ese día a Urgencias «había un niño que tuvo que ser derivado al Hospital La Fe».

Cita también otra circunstancia que a su juicio viene a demostrar la escasez de espacio con la que el Clínico afronta su día a día. Habla Santamaría de que «antes de que hayan terminado las obras que se están realizando en el área de Ginecología, se han tenido que habilitar cinco habitaciones».

El temor de que en los próximos días se dispare la demanda asistencial, no sólo se ha asentado en los hospitales. La misma apreciación llega desde el ámbito de la atención primaria. Los especialistas de este ámbito prevén un repunte a partir del martes tras haber pasado tres días con los ambulatorios cerrados. Los médicos de primaria temen que desde ese día los ambulatorios se vean «saturados» porque, además, estará en vigor el horario de Navidad que comporta el cierre de los centros de salud a las cinco de la tarde.

«Saturación de agendas»

El doctor Aurelio Duque, presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (Svmfyc) advirtió de esta situación recordando que los días 24, 25 y 26 los ambulatorios están cerrados por coincidir el fin de semana y el festivo del lunes. Esta sucesión desencadenará «una saturación de las agendas de los centros de salud».

Ello significa que a partir del martes los médicos se encontrarán con los pacientes que ya tienen cita para el día, más aquellos que acudan a la consulta sin tener hora para ese día. Duque no duda en afirmar que la consecuencia que ello traerá consigo será que los servicios de primaria «se saturen» y recuerda la vigencia del horario navideño.

El especialista denuncia la falta de «una buena estrategia informativa» para que los pacientes conozcan los horarios de los ambulatorios y el funcionamiento de los Puntos de Atención Continuada. La denuncia de no se detiene en los pacientes, la extiende a los profesionales.

Asegura Duque que la Conselleria de Sanidad «a los servicios de primaria no nos ha comunicado el refuerzo de los Puntos de Atención Continuada (PAC). Así, no puedes indicar a tu paciente que se acerque a ese servicio si tiene algún problema en los días de fiesta o en el horario en el que está cerrado el centro de salud». A juicio del facultativo, si los ciudadanos dispusieran de suficiente información acudirán en mayor medida a los PAC y no a urgencias hospitalarias.

El horario de vacaciones navideñas, según explicó la Conselleria de Sanidad, comprende desde el pasado 19 de diciembre hasta el 6 de enero. Las zonas de salud donde existen PAC «se autoriza el cierre de los centros Primaria a partir de las 17 horas siempre que se refuerce la atención en los respectivos PAC, que son los que prestarán la atención en esa franja horaria hasta la apertura de nuevo de los centros a las 8 horas».

Este periodo comprende el próximo fin de semana y el festivo del lunes y el fin de semana del 31 de diciembre y 1 de enero.