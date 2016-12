El municipio de La Vall d'Alcalà-Beniaia ha registrado el récord de lluvias en la comarca de la Marina Alta, nada menos que 502 litros por metro cuadrado en los tres días que ha durado el episodio de gota fría. Pablo Martínez Sarch, el alcalde del municipio, situado en el valle de Pego, no podía ayer ocultar su satisfacción y alegría. No en balde, se ha pasado de una situación de emergencia con casi cortes en el suministro por la sequía, que obligaba a realizar extracciones de los acuíferos a 500 metros de profundidad, a recoger esos 502,4 litros, de los que 56 cayeron desde última hora del viernes y todo el sábado, 112 a lo largo del domingo y 334 en la jornada del lunes, la que concentraría más lluvias como ya vaticinó la delegación de Aemet en la Comunitat Valenciana.

Únicamente en Lorcha, Planes y Benimasot, los tres pueblos próximos aunque ya en la comarca de El Comtat, registraron una precipitación más intensa que La Vall d'Alcalá- Beniaia. En concreto, esos tres municipios han recogido en tres días 610, 537 y 513 litros por metro cuadrado. El alcalde Martínez Sarch subraya que «estamos todos muy contentos, porque hacía muchísima falta tras tres años de sequía severa, lo que nos obligaba a extraer cada vez con más profundidad de nuestros acuíferos y a plantearnos, incluso, la llegada de camiones cisterna como ha ocurrido en otros municipios de la Marina Alta y Baja», añade el primer edil. El problema, según el regidor, es que «las cosas no vienen como deberían venir, es decir, una lluvia más espaciada en el tiempo, que no produzca roturas en bancales y márgenes; aún es pronto para evaluar, pero estoy seguro, al igual que todos los agricultores, que los beneficios han sido muy superiores a los daños en la agricultura, porque lo más importante es la humedad que queda en la tierra y la recarga de acuíferos y que broten las fuentes que hace dos o tres años que se habían secado completamente», añade Pablo Martínez. Está convencido de que el próximo verano no será necesario extraer el agua de los acuíferos a tanta profundidad, lo que encarecerá mucho menos el recibo tanto del Ayuntamiento como de los usuarios al bajar la factura eléctrica.

«Está claro que esto es agricultura de secano y que tiene que llover para que funcione la aceituna, el almendro y las hortalizas de la zona, que por cierto son de gran calidad, por lo que estamos todos muy contentos, aunque vamos a evaluar los daños en caminos y bancales, con corrimientos de tierras y desprendimiento de márgenes, para presentar alguna solicitud a la Generalitat Valenciana por si nos llega algún tipo de ayuda en los próximos meses», añade el alcalde Martínez Sarch.

De acuerdo con las estaciones que tiene el Laboratorio de Climatología de la UA en colaboración con Aemet, Avamet y la CHJ, tras los récords totales de Lorcha, Planes y Benimassot, en El Comtat, se sitúa La Vall d'Alcalá y, tras este municipio, La Vall de Gallinera, con 501 litros y la Vall de d'Ebo, con 487. Después figuran Castell de Castells con 453 litros, Balones con 445, Gaianes con 440, Vall de Laguar con 430, Beniarrés con 426, Milleneta con 348, Muro con 307, Confrides con 279 y Alcoi con 253. Son los mayores registros pluviométricos de este ciclo de gota fría que ha dejado una media provincial de unos 120 litros por metro cuadrado, según la información de la Aemet.