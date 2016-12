A dos palmos del desastre

Lo ocurrido el 20 de octubre de 1982 en Alzira y la Ribera, tras la rotura de la presa de Tous, ha dejado una huella indeleble por muchos años que trae viejos fantasmas cuando la lluvia es mayor de la habitual. La noche del pasado lunes fue muy larga para la capital de la comarca y para toda la Ribera. El río Júcar, el devastador, como es conocido popularmente, estuvo muy cerca de desbordarse y de causar daños en la ciudad. Unos 60 centímetros faltaron para que el río superara sus límites y entrara en la ciudad.

VUELVE LA NORMALIDAD uNivel máximo. El Júcar llegó a transportar entre 415 y 417 metros cúbicos por segundo en los momentos de más intensidad. uNivel 2. El lunes por la noche se decretó el nivel 2 de emergencias en la comarca.

«Nos ha tocado la lotería», comentó ya más tranquilo ayer Diego Gómez, alcalde de la ciudad. Gómez, junto a concejales de diferentes grupos políticos y técnicos municipales, vivió una noche en la que cada centímetro de más o de menos daba para muy diversas interpretaciones. José Luis Palacios, edil del PP, y 'experto' en noches de vigilancia del Júcar, destacó la principal diferencia respecto a otros episodios de lluvias torrenciales: «La información y el modo en que se canaliza no es el mismo que hace 20 años. En anteriores riadas estaba el teléfono, la 'radiet' y poco más. Ahora hay mucha más información y casi al instante y eso es muy importante para no actuar a ciegas».

«Nos dijeron que el río se iba a desbordar y eso nos puso en alerta», comenta Pepe. «Por suerte, no pasó y fue un alivio para todos. Yo he vivido noches parecidas y son difíciles de llevar», añadía.

Hasta las cuatro de la madrugada el río subía y subía centímetro a centímetro. Hay que resaltar que aproximadamente una hora antes ese nivel venía incrementándose con la suelta controlada de aguas desde Bellús. A las tres de la madrugada se cerraron las compuertas del pantano y algo más de una hora después el nivel del agua se estabilizó. Posteriormente, alrededor de las cinco, comenzó a bajar también de manera paulatina.

Durante toda la noche, y aunque los técnicos y los responsables políticos iban y venían al río para observar su estado, no faltaban tampoco los curiosos. «Entre las doce y media y la una de la madrugada había muchos coches junto al río. Ya no sabías si de curiosos o de gente que había aparcado allí su coche», comentaba este vecino, quien recordaba que «ir a ver cómo viene el río» es casi una afición entre la ciudadanía cuando hay episodios de fuertes precipitaciones. El río no llegó a desbordarse y tampoco tuvieron que lamentarse daños en el barrio de les Basses. Las únicas contingencias que se registraron fueron las inundaciones de algunos garajes subterráneos.

En el resto de la Ribera, donde también había preocupación, en la desembocadura, en Cullera, el cauce resistió la gran cantidad de agua. Todo se zanjó con desbordamientos en pasos inferiores y en campos del azud de la Marquesa.