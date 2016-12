Educación convocará el 4 de abril a las familias para votar la jornada continua

La Conselleria de Educación volverá a abrir las urnas el 4 de abril de 2017. Esta es la fecha en la que las familias que están en centros con horario partido y han pedido un cambio votarán para decidir si mantienen esta jornada o pasan a la continua el próximo curso. Los centros tienen hasta el 28 de enero para presentar sus proyectos.

Educación ha remitido a los colegios instrucciones sobre el procedimiento para solicitar y aprobar este plan específico de organización de la jornada con la inclusión de un calendario. Algunos lo harán por primera vez, pero para otros será su segundo intento tras serles denegados el proyecto en septiembre.

El día 28 de enero será el último para remitir las solicitudes y Política Educativa tendrá de tiempo hasta el 15 de marzo para emitir su informe. En caso de ser favorable, el 29 de marzo se publicará el censo provisional de las familias dando información del plan que se elegirá. Una vez publicado el 31 de abril el censo definitivo, el 4 de abril se harán las votaciones en todos los centros y al día siguiente se enviarán a Educación los resultados. Se prevé que antes del inicio del periodo de admisión de alumnos se envíe la autorización a los centros.

Hay que recordar que una gran mayoría de colegios de la provincia ya cambió a la continua el pasado 1 de octubre (a mediados de septiembre se hicieron las votaciones por primera vez). De los 264 colegios que participaron en la consulta, en 257 centros se aprobó una modificación del horario, con una media de respaldo del 73% de los padres. Más de 91.000 alumnos de la pública y 2.100 alumnos de la red concertada comenzaron con la continua este curso. Un horario que no ha estado exento de polémicas. Primero por las extraescolares ya que las Ampas no han podido ofertar sus actividades hasta las cinco de la tarde, lo que ha provocado malestar entre las familias. En el caso de Alicante, la aplicación de la jornada continua a los conserjes ha provocado un enfrentamiento entre la Alcaldía y la Conselleria por el cierre de las instalaciones educativas que aún no está resuelto.

En las instrucciones de Educación se recuerda el procedimiento de votación (tiene que ser favorable entre el 55% de las familias censadas) y del voto diferido (los documentos de identificación deberán ser fotocopias compulsadas). Además, el director general de Política Educativa, Jaime Fullana, aclara algunos puntos que han generado confusión. Uno de ellos es sobre el comedor escolar y explica que el periodo para comer no podrá empezar antes de las 12.00 horas ni acabar después de las 15.00 horas. En los centros que ofrezcan doble turno no podrá acabar después de las 15.30 horas y se asegurará que los alumnos de 1º y 2º de Primaria coman en el primer turno. El horario deberá ser regular a lo largo de la semana. En los centros rurales agrupados se ha de contemplar una tarde a la semana para la coordinación del profesorado.