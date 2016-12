Les Corts rechazan la ley del PP de 'financiación justa' de los Ayuntamientos

El pleno de Les Corts Valencianes ha rechazado hoy tramitar la proposición de ley del PP "de justa financiación" de las entidades locales de la Comunitat Valenciana, que proponía que la Generalitat destinara el 12 % de los tributos propios y cedidos a los Ayuntamientos.

El Consell había emitido su criterio desfavorable a tramitar esta iniciativa, que ha contado con el voto en contra de socialistas, Compromís y Podemos, y favor del PP y de Ciudadanos.

La iniciativa ha sido defendida por la portavoz del PP, Isabel Bonig, quien ha afirmado que es "absolutamente necesario" que los Ayuntamientos tengan "garantizada de una vez" una financiación justa y estable, que el Consell deje de "asfixiarles" con la cesión de competencias y que se acabe con el "clientelismo" en subvenciones e inversiones.

Bonig ha asegurado que esta propuesta no pretende "dividir ni ir contra nadie"; ha resaltado que los derechos se plasman en financiación, no "inventándose millones ficticios", y ha explicado que esta ley no pide un Fondo de cooperación, sino una financiación justa con criterios estables para la Administración más cercana al ciudadano.

"Queremos vertebrar y cohesionar", ha reivindicado la portavoz popular, quien ha alertado de que no aceptar esta propuesta supone pasar "el rodillo" y ha anunciado: "En 2019, cuando el PP vuelva a gobernar, será la primera ley que aprobaremos, vayan tomando nota".

La diputada socialista Concha Andrés ha lamentado que Bonig quiera ser "la Robin Hood del municipalismo tras años de burla" a los Ayuntamientos, a los que deberían "pedir perdón por veinte años de ignorancia", y ha reivindicado para los Consistorios "autonomía, confianza y herramientas" para poder cuidar de sus ciudadanos.

A su juicio, esta propuesta del grupo popular responde a "una rabieta" de cuando Bonig se enteró de que el Consell iba a dotar el Fondo de cooperación municipal en los Presupuestos de 2017 con 40 millones de euros, frente a los "cero euros" en dos décadas de gobierno del PP.

El diputado de Compromís Jordi Juan ha considerado que el PP no tiene "legitimidad política" para presentar esta propuesta, dada su gestión; ha resaltado que esta iniciativa "no respeta la autonomía local" y se contradice a sí misma, y ha opinado que "les sabe mal que este Consell haya impulsado" el Fondo de cooperación municipal.

El parlamentario de Ciudadanos Emigdio Tormo ha resaltado que los Ayuntamientos asumen competencias "que no tendrían el por qué", como por en educación y asuntos sociales, por lo que se les tendría que financiar mejor, y ha afirmado que no les gusta "del todo" el texto del PP, aunque algunas partes sí, por lo que si se tramitara la podrían mejorar con enmiendas.

La diputada de Podemos Cristina Cabedo ha ironizado sobre los "grandes ejemplos" que el PP puede dar de financiación justa y ha recordado que cuando gobernaban la Generalitat nunca dotaron el Fondo de cooperación local.

Con esta votación ha finalizado el último pleno de este periodo de sesiones, durante el que muchos diputados han felicitado la Navidad en sus intervenciones, e incluso la consellera de Agricultura, Elena Cebrián, ha deseado un feliz solsticio de invierno y la portavoz del PP, Isabel Bonig, "que Dios les bendiga".

La diputada socialista Sabina Escrig les ha pedido que no se olviden nunca de perseguir la utopía y de tener sueños, porque cambian y mejoran la vida de las personas, y el diputado de Compromís y alcalde de Tavernes de Valldigna, Jordi Juan, ha aprovechado para invitarles al Festivern, sobre el que ha tranquilizado a Bonig porque no actúan ni Raimon ni Ovidi Montllor.

El presidente de Les Corts, Enric Morera, ha cerrado la sesión sumándose a los deseos de una buena Navidad, les ha pedido que carguen "las pilas" y pasen días de armonía, y les ha asegurado que han hecho "un gran trabajo", por lo que ha recibido la ovación de los diputados.