El comercio prevé compensar el desastre por la lluvia del último fin de semana prenavideño

Las previsiones por el temporal de levante, que acabó en una gota fría pura y dura, habían alertado no solo a la población, sino también a los comerciantes. A grandes y pequeños del sector de la distribución que se las prometían muy felices en el último fin de semana previo a la Navidad de mayor venta del año y que vieron truncadas sus esperanzas. En no pocos casos, hablan directamente de desastre, si bien pronostican recuperar, si no compensar parcialmente, algo del negocio en estos días inmediatamente anteriores al sábado, día de Nochebuena.

De unas ventas que podían ser históricas, dada la recuperación firme del consumo interno y familiar, a un fin de semana, el último antes de Navidad, muy atípico, con precipitaciones generalizadas en sábado y domingo en la capital alicantina y en muchos municipios de la provincia, donde también las grandes superficies de más de 300 metros cuadrados y los centros comerciales podían abrir en festivo.

El secretario general de la patronal de pequeños comerciantes o comerciantes urbanos y de proximidad, Facpyme, Francisco Rovira, recuerda que ya el sábado día 17 por la mañana se notaba que no era el típico inmediatamente anterior al ciclo navideño. «Por la tarde se animó algo, pero Maisonnave o Gerona más bien estaban desangeladas, por no decir otra cosa; solo se resistió al temporal y gota fría la zona del tardeo», explica Rovira, quien incluso recuerda que se tropezó por la principal arteria comercial de Alicante al director de El Corte Inglés en la ciudad, Juan Cabello, y a otro directivo y «no podían ocultar su contrariedad por la lluvia y las previsiones meteorológicas».

Desde El Corte Inglés confirman que nada fue como se había previsto el sábado y el domingo. «De lo esperado a lo que fue hay un abismo», explican gráficamente para describir la bajada de ventas respecto a los años anteriores en ese señalado fin de semana. Sobre todo, lo achacan a la falta de movimiento de personas procedentes de los municipios de la provincia, que aprovechan sábado por la tarde y domingo todo el día para realizar las últimas compras navideñas, tanto de regalos como de alimentación.

«Afortunadamente, prevemos una muy buena semana, hasta el mismo sábado a mediodía, jornada de Nochebuena, porque el tiempo va a ser bueno y porque la campaña prenavideña ha sido muy buena», explica una portavoz autorizada de El Corte Inglés en directa alusión al puente de la Inmaculada y el resto de fines de semana de diciembre, que es de libertad total en las grandes superficies, sean o no zona de gran afluencia turística.

En la misma línea se manifiesta Francisco Rovira, de Facpyme: «Toda la venta que no se hizo es ya irrecuperable, porque mucha gente aprovecha el fin de semana para venir a la capital a comprar, pero está claro que ya no se va a dar esta semana ese dicho de 'calles mojadas, cajones vacíos'». Hasta el día 24 por la mañana se prevé un buen día de ventas en Alicante y en la totalidad de los municipios de la provincia, añade Rovira.

El presidente de la tradicional asociación Corazón de Alicante y propietario de la tienda de ropa de hombre Filant la Tardor, Vicente Armengol, argumenta, en la misma línea, que lo no vendido es difícilmente recuperable, aunque confía plenamente en una muy buena semana, como ya quedó patente en la tarde de ayer, con un mayor trasiego de clientes por las calles del comercio urbano mayor al habitual en un día entre semana.

Primera avalancha

Las esperanzas de los representantes del comercio se vieron ayer cumplidas en buena medida. Por la tarde, las calles de la capital más bien parecían las de un viernes o sábado que las de un martes. De personas y de coches, tanto en el centro como en los barrios. Fue la primera avalancha. La llegada de clientes masiva irá en aumento hasta el próximo sábado. El sector se topa, además, con una dato económico a favor. Según el Observatorio Cetelem, del Grupo BNP Paribas, especialista en crédito al consumo, los consumidores de la Comunitat Valenciana muestran una intención de gasto de 474 euros en sus compras de Navidad de este año, lo que supone 24 más que la media española.