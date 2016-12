Los agricultores piden más embalses para aprovechar el agua que se pierde

Los últimos episodios de lluvias torrenciales tienen una traducción de escasa eficacia en el posterior aprovechamiento del agua caída. Las precipitaciones han proliferado sobre todo en comarcas próximas al litoral, no en las cuencas altas de los ríos, con lo que apenas se notará su incidencia en los niveles de los embalses, al menos no en los más grandes, situados en zonas más al interior.

De esta manera vuelve a producirse la anómala situación de que, teniendo que sufrir innumerables daños por unas lluvias que, tras largos periodos de sequía, se presentan en cuantía excesiva, ni siquiera queda el consuelo de que, pese a las pérdidas acumuladas, se cuente con la compensación de un notable aumento de las reservas de agua.

De ahí que la Unió de Llauradors reclame a las Administraciones públicas la construcción de «las infraestructuras necesarias, como por ejemplo embalses, para poder recoger el agua caída que ahora se va al mar en los cursos bajos y medios de ríos y ramblas».

Dada la peculiar orografía de la Comunitat Valenciana, la construcción de nuevos embalses queda muy limitada y en la mayoría de los cursos bajos de ríos y barrancos es casi imposible o resultaría sumamente costoso y muy poco eficaz en comparación con los aprovechamientos factibles. En pocas palabras, quedan pocos sitios aptos para ubicar obras que guarden agua de escorrentías y fuertes lluvias ocasionales, pero aún así hay ubicaciones por aprovechar.

El caso más notable es el de la presa de Villamarxant, en el Turia. Un caso paradigmático de lo que debería estar hecho y nadie acierta a explicarse por qué sigue pendiente de construir. El proyecto se aprobó hace tiempo, comenzaron a plantearse los procesos expropiatorios, pocos años atrás parecía que de un momento a otro empezarían las obras... y de repente volvió a paralizarse todo.

Villamarxant, prioritario

Tras declarar sus obras prioritarias y anunciarse que podrían estar acabadas en 2011, el embalse de Villamarxant pasó al olvido. La razón que se dio desde la Confederación Hidrográfica del Júcar fue que se consideraba que el nuevo cauce del Turia tiene bastante capacidad para albergar una hipotética gran riada del Turia y evitar así inundaciones en Valencia capital. Porque ese era uno de los papeles esenciales asignados a Villamarxant, el de 'laminar' avenidas. Sin embargo se prefiere dejar olvidado el segundo: guardar agua para riegos y abastecimientos en la última cerrada del río donde es posible hacerlo.

Si estuviera construido, el embalse de Villamarxant podría almacenar más de 40 hectómetros cúbicos de agua. Por encima de lo que actualmente hay en Benagéber o Loriguilla. Más aún, de estar disponible, el agua que vemos perderse de vez en cuando por el nuevo cauce, quedaría allí almacenada, y además serviría de gran ayuda para la mermada presa de Loriguilla, que no funciona bien y está gravemente aquejada de filtraciones.

En los pueblos del tramo medio del Turia se especula estos días con el hecho de que las lluvias obligaron a desembalsar agua en Loriguilla, pese a que sólo estaba al 30%. Era por seguridad y enseguida se notó un aumento notable del caudal del río que se fue al mar. Si hubiera estado la presa de Villamarxant, ese caudal se habría quedado allí, y eso es lo que reclaman los agricultores; en el Turia y donde sea posible hacer lo mismo.

En muchos casos se trataría tan sólo de construir modestos diques en cursos de barrancos y ramblas para retener sucesivas avenidas, frenar su empuje aguas abajo, evitar daños, minimizar procesos erosivos y propiciar la infiltración para mejorar los niveles de acuíferos subterráneos.

Seguros y ayudas

La Unió prepara la petición de un paquete de ayudas al Gobierno Central y la Generalitat y ha solicitado agilidad en las peritaciones de seguros, así como que, «de forma inmediata, se acuerden medidas para todos los agricultores que han confiado en el sistema de seguros agrarios y tengan contratada una póliza». En el caso de cítricos, hortalizas y uva de mesa reclama «que el asegurado no asuma la franquicia de la póliza y que se indemnicen las pérdidas reales de las parcelas afectadas en función de las exigencias comerciales» (en ocasiones los daños no se ajustan a las normas de peritación pero en cambio esas cosechas ya no son comercializables y no las compra nadie). En caqui se pide «incluir los daños de manchas en la piel que Agroseguro excluye de la cobertura».

Entre los apoyos económicos que la organización agraria reclama a las Administraciones se incluye la petición de medidas para reparar de inmediato los cuantiosos deterioros en infraestructuras agrarias, ayudas directas como las que se establecieron a raíz de las heladas de 2005 (compensaciones directas, préstamos bonificados, subvención de plantones y fungicidas...), así como la concesión de exenciones fiscales (IBI, IRPF y cuotas de la Seguridad Social).