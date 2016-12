Un acusado de arponear y acuchillar a su exsuegro niega que quisiera matarlo

Un tribunal sentó ayer en el banquillo a un hombre acusado de querer segar la vida a su exsuegro en febrero del año 2015. Para ello, el reo se desplazó hasta su lugar de trabajo en la calle Historiador Palau de Xàbia y esperó a que abriera el taller para dispararle con un fusil de caza submarina y clavarle un cuchillo de 20 centímetros de hoja desde el cuello hasta el abdomen. Pese a la gravedad de las heridas, todas provocadas en zonas de riesgo mortal, el procesado aseguró ayer en el juicio que solo quiso «agredirle», como declaró ante la Sección Tercera de la Audiencia.

En ningún caso, dijo, su intención fue la de acabar con su vida, unas manifestaciones bien distintas a las efectuadas ante la Guardia Civil tras su arresto, a quienes gritó que «lo mato, he venido a matar a mi suegro». De hecho, montó en cólera al saber que el perjudicado seguía vivo tras el brutal ataque.

Por ello, la representante del fiscal responsable del caso mantuvo su petición de diez años de prisión por un delito de asesinato en grado de tentativa por los hechos acaecidos la mañana del 24 de febrero del año pasado. Según explicó el enjuiciado, separado recientemente de la hija de la víctima, fue a por su exsuegro porque «me enteré que le hacía la vida imposible a mi expareja». Además, adujo que actuó movido por una gran ingesta de pastillas para tratar su adicción a las drogas y de alcohol. «Se me cruzaron los cables, cogí lo primero que pillé y me fui a por él».

Así, cuando la víctima abrió su negocio, de pronto se topó con el que fue durante años su yerno. «No dijo nada», explicó el hombre, «ni me dio tiempo a mí a decir nada, pues se encontraba a dos metros detrás de mí y cuando me giré disparó el arpón». Solo la fortuna evitó que el pincho se clavara en su abdomen, pues chocó con el cinturón. Sin embargo, a partir de entonces se inició un forcejeo del que el atacado salió vivo gracias a que cogió con fuerza la hoja del cuchillo.

No obstante, el acusado ya le había acuchillado al menos en tres ocasiones dejando heridas de grave consideración en la yugular, el tórax y el abdomen, donde sufrió una perforación del intestino por tres sitios. «Fue una sorpresa tan grande que no tengo palabras», dijo el hombre, quien apenas podía levantarse tras la agresión al resbalar en el charco de sangre en el que le dejó el antiguo familiar.

Como pudo, el agredido salió a la calle y pidió ayuda a la propietaria del local contiguo. «Oí que alguien pedía socorro por favor», aunque la súplica era casi inaudible por el grave estado del hombre. La mujer llamó al 112 y rápidamente acudió la Policía Local y la Guardia Civil junto con los efectivos sanitarios. Entretanto, el agresor confeso se hizo un torniquete en la pierna al sufrir una herida y se sentó en su coche «muy tranquilamente», como relató un agente de Xàbia.

La acusación particular reclama una indemnización de 146.750 euros por las heridas de las que todavía no se ha recuperado el hombre, por la incapacidad causada para desempeñar su trabajo y todo el dinero perdido desde entonces ya que el negocio «por las connotaciones negativas del suceso» ya no volvió a recuperarse.