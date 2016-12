Un genio valenciano invisible

valencia. Ser un genio es algo fuera de lo común. Destacar de manera extraordinaria no es fácil. Poseer logros sin precedentes es bastante improbable. Y si con todas estas aptitudes además eres invisible, es increíble y cierto a la vez. En Valencia hay un genio de tan sólo ocho años. Pero la mayoría de gente no lo sabe. La niña inglesa con el cociente intelectual (CI) más alto del mundo, Nicole Barr, con 162 -mayor incluso que el de Albert Einstein y Stephen Hawking- tiene 12 años y es bien conocida. Tiene su futuro asegurado por cientos de empresas que ya le han ofrecido formación. Jorge, con cuatro años menos, tiene un CI de 157. Y va en aumento. «En un año le ha aumentado 6 puntos y estiman que a los 12-13 años ronde los 170», confirma su madre, Nadia Villanova. Pero aquí en España nadie se ha fijado en él.

El caso de Jorge Artero es un caso excepcional. Cuando se habla de elevadas capacidades hay tres rangos; alta capacidad, superdotación «y si el cociente intelectual es de más de 150, son considerados genios», explica la progenitora. Jorge tiene 157 y nadie se hace eco de su excelencia. Un talento por explotar desconocido e invisible. Y en este punto es donde se encuentran sus padres, con un genio en casa, sin saber qué hacer ni a dónde ir, conociendo las posibilidades que tiene su hijo, sin poder aprovecharlas y reclamando orientación para saber qué dirección coger. «Se te abre un mundo totalmente desconocido y aquí en España absolutamente olvidado. El tema no se conoce y está inexplorado», declaran los padres del niño.

Las habilidades de Jorge hasta ahora estaban totalmente normalizadas por sus padres, nunca pensaron más allá. «Siempre hemos dicho que era como un señor mayor», cuentan. Pasó de no hablar a crear oraciones con tiempos verbales completos; empezó a leer con dos años; sacaba todo sobresalientes, pero nadie le dio mayor importancia.

Una profesora de primero de primaria lo detectó y el colegio tomó la iniciativa de solicitar las pruebas de CI (cociente intelectual). Al ver los resultados tan extraordinarios le realizaron más exámenes, como el de los anillos de Joseph Renzulli que dio la máxima puntuación; dos pruebas de lógica de adultos que también superó con éxito. Nunca habían tenido un caso similar y lo derivaron a los centros de altas capacidades de Madrid y Barcelona. Todos les aconsejaron que Jorge debería de tener una aceleración de dos cursos.

No puede 'acelerar' curso

Aquí surge el primer problema. En España la normativa con los casos de niños de altas capacidades no está unificada. Cada comunidad autónoma tiene sus regulaciones. Con el mismo CI puedes ser superdotado en un municipio y en otro no; y según donde vivas se le permite la aceleración de hasta tres cursos o no. «Aquí en la Comunitat sólo te permiten adelantar un curso por etapa -Infantil, Primaria, Secundaria- con el trastorno de cambios que eso conlleva. Además, los trámites son largos y muy complejos», explica Villanova. Por lo tanto, aunque Jorge sigue necesitando que su aceleración sea de dos cursos, en la Comunitat no es posible.

El segundo problema son las becas. «Mientras en EEUU a estos niños se les paga el colegio y las Universidades a temprana edad les fichan y les ofrecen becas, aquí recibimos una ayuda mínima para clases extraescolares, igual que las que reciben los niños con problemas. Además, todas ellas se rigen por la renta y no por el talento», declara la madre. No existe un programa educativo especializado para niños con altas capacidades y los obstáculos que encuentran para explotar su talento hacen que vean su futuro real en el extranjero.

Escribe tres libros

Sus padres buscan alternativas. La Fundación Privada Dr. Javier Berché en Barcelona a la que acudieron hace unos meses les propuso un aceleración parcial de matemáticas y llevarlo a EEUU cuando termine la ESO. «Estos niños son el futuro del pais y se está desaprovechando su capacidad. De momento vemos en EEUU la única salida para que nuestro hijo sea feliz y que universidades como la Florida Tech, de la Nasa, saquen lo mejor de él», lamenta la madre.

Mientras sus padres toman una decisión, Jorge (quiere ser ingeniero aeronáutico) devora todo: libros, internet, estudia ingles, hace dibujo, ajedrez, natación, matemáticas, robótica. Disfruta aprendiendo. Ha diseñado una nave, investiga sobre el cerebro e incluso está escribiendo tres libros. Un curriculum y un talento invisibles para muchos.