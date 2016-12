Educación insta a los colegios a reducir el número de alumnos repetidores

La repetición de curso chirría en la conselleria. Sus principales responsables trasladaron ayer una «reflexión» al profesorado sobre la conveniencia de dejar atrás la dinámica actual, con tasas mucho más elevadas que en el resto de países, para facilitar que el alumnado rezagado pase de curso y disponga de apoyos especiales para recuperar el terreno perdido. No se trata tanto de cambiar los criterios objetivos, que dependen del Gobierno, ni de hacer un llamamiento a la barra libre por parte de los docentes, sino más bien de pedirles flexibilidad. Al fin y al cabo, el claustro tiene la última palabra, a la hora de poner las notas, sobre la repetición.

Educación considera que medidas como los programas de refuerzo obligatorios, los exclusivos de 4º de la ESO o la bajada de las ratios facilitarán los apoyos específicos que necesitan los alumnos que no alcanzan los conocimientos mínimos para no repetir. Aquí está el quid de la cuestión, es decir, que en la práctica exista esta ayuda extra.

El conseller Vicent Marzà y el secretario autonómico Miguel Soler trasladaron la idea durante la valoración de los resultados de la Comunitat en PISA, que viene a decir que los alumnos que repiten sí 'aprueban', en promedio, los ejercicios planteados, teniendo en cuenta los parámetros que utiliza el informe internacional. Dicho de manera más técnica, demuestran disponer de las competencias básicas suficientes en Ciencias, Lectura o Matemáticas.

El propio análisis sobre el informe elaborado por los expertos del Ministerio de Educación destaca la necesidad de «revisar las políticas de repetición de curso en la enseñanza obligatoria». No se puede olvidar que es una medida carísima a nivel económico y pedagógico, pues deriva en pérdida de motivación y rara vez consigue que el afectado recupere el ritmo de sus compañeros.

En datos concretos extraídos de PISA, en la Comunitat ha repetido el 35% del alumnado en alguna ocasión, un porcentaje que triplica los parámetros internacionales. Soler recurrió a un ejemplo para argumentar su llamamiento a la reflexión.

«Si sólo el 15% de todos los evaluados suspenden en Lectura -no adquieren los niveles básicos que exige PISA-, el 15% suspenden en Ciencias y el 20% en Matemáticas, ¿cómo podemos hacer repetir al 35% del total?», señaló, para añadir que si en España se aplicaran los mismos criterios de repetición que en la mayoría de países los porcentajes serían muy parecidos. «Está más que demostrado que la repetición para que el alumnado mejore no es útil», destacó. Al fin y al cabo, pese a que superan el umbral mínimo que exige PISA, sus resultados respecto a los no repetidores son mucho más bajos. En la Comunitat, los primeros llegan en Ciencias a los 440 puntos y los segundos superan los 520.

Respecto al papel de los docentes, Marzà dijo que no todo depende de «los programas específicos para alumnos o la mejora de las condiciones laborales. Hay que tener muy clara la mirada que tenemos para quienes no llegan a los contenidos mínimos, y la debemos cambiar en algunos casos para hacer que puedan mejorar en su entorno más inmediato, en el entorno de su aula». Además añadió que hay que «darles seguridad», en el sentido de que dispondrán de los apoyos necesarios, e insistió en que mejorar la formación de los profesores también ayudará a cambiar la dinámica actual.

Mala opción

Para Soler, «hay que invitar al profesorado a que reflexione sobre si la mejor medida para estos alumnos es que hagan lo mismo, lo que no sirve de mucho, o pasen al curso siguiente con algún refuerzo. Como hasta ahora no se daba la segunda parte se optaba por la repetición. Lo hacían -los docentes- con buena intención, pero no es la mejor opción».

En cuanto a la valoración de los resultados valencianos, Marzà ya no habló de que son «buenos e interesantes» como la pasada semana, consciente de que suponía una aceptación indirecta del trabajo de los anteriores gestores. Dijo que se trata de una visión parcial, de una «foto fija» que se podría haber predicho, pues la educación valenciana refleja las «desigualdades sociales» generadas por las políticas del PP.

Se refería a que los alumnos obtienen el resultado esperado en función de su nivel económico y sociocultural, si bien es cierto que el informe también acredita que el valenciano es un sistema más equitativo que el nacional y mucho más que el internacional, una idea que reconoció Soler. Para el secretario autonómico, el paso siguiente es establecer qué medidas adoptar para mejorar el rendimiento más allá de los factores socioculturales y económicos, como sucede en Castilla y León, que destaca en equidad y calidad. Una de las anunciadas es la ampliación de los recursos extralectivos para alumnos con especial motivación para los estudios teniendo en cuenta que la Comunitat, como España, pincha en excelencia.