Marzà cree que repiten curso demasiados alumnos y «no es la mejor opción»

En algunos países, los gobiernos no solo ofrecen la educación pública, sino que también brindan a los padres la posibilidad de recibir un "cheque" que pueden canjear a la hora de registrar a su hijo en una institución formativa de titularidad independiente o privada. El alcance de dicho "cheque" suele calcularse en relación con el gasto por alumno de los centros públicos.

Que quiten el catalán de las aulas y verán como va todo mucho mejor, ademas que hagan como en EEUU quieren hacer ahora con Trump, el dinero para la educación que se lo den a los padres a través de un cheque, y con ese cheque que los padres decidan, donde quieren que sus hijos estudien, en un colegio privado o cualquiera de los públicos, pero que sea el dinero que vaya donde van el alumno y no el alumno donde quiere el gobernante, así mejoran la competencia y la efectividad de los colegios y todos contentos, el que quiera llevar a sus hijos a estudiar catalán o que Colon era catalán que lo hagan, si luego su hijo no sabe, ni en que pais vive eso ya sera culpa solamente de los padres y no de los políticos comunistas separatistas y catalanistas que nos gobiernan