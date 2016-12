Stop a la urbanización sin freno

Demoler una parte del stock de pisos terminados, y sin vender, que se generó cuando estalló la burbuja inmobiliaria en 2008 y comenzó la crisis económica. Son las declaraciones que realizaba hace unos días el presidente de la patronal de los promotores inmobiliarios (APCE), Juan Antonio Gómez-Pintado, en una entrevista publicada en la revista interna del Colegio de Registradores que recogía Europa Press. Una afirmación que volvía a poner el foco sobre el modelo urbanístico y territorial desarrollado en España hasta hace unos años y sus consecuencias. Porque, en el caso de la Comunitat, hubo un tiempo en que los llamados PAI (Programas de Actuación Integrada) proliferaban tanto en la costa como en el interior, auspiciados por la figura del agente urbanizador, que podía reunir la mayoría de los terrenos de un sector urbanizable y presentar el PAI correspondiente ante un Ayuntamiento.

Fue la época en que la Comunitat se convirtió en un gran solar urbanizable; los años de los clásicos power-point de complejos residenciales con campos de golf y el tiempo en que hasta la Comisión Europea intervino ante las numerosas quejas de los residentes extranjeros que vieron amenazadas sus casas.

Nou Mil.leni de Catarroja, Gran Manises, el Manhattan de Cullera, Rabasa o Porxinos son sólo algunos de los ejemplos de los macroproyectos urbanísticos que iban a transformar la Comunitat y que, tras años de trámites, quedaron paralizados o tumbados en los tribunales o por la propia Conselleria de Obras Públicas tras el cambio de gobierno en las elecciones autonómicas de 2015. Uno de los últimos en caer, por ejemplo, fue el pasado mayo el PAI Gran Manises, que pretendía transformar 1,4 millones de metros cuadrados para construir más de 9.000 viviendas distribuidas en 12 torres, lo que en la práctica suponía duplicar la población actual de esta localidad.

Una característica (la de doblar el número de habitantes) que estaba presente en prácticamente todos los programas de actuación. De hecho, según los datos facilitados por la conselleria que actualmente dirige María José Salvador, el suelo urbano clasificado en los planes generales (que son los que marcan la política urbanística de los municipios) alcanza los 277 millones de metros cuadrados, lo que implica que las reclasificaciones aprobadas en las últimas décadas supondrían multiplicar por dos el tamaño de pueblos y ciudades, es decir, la superficie de la Comunitat. Y es que, al margen de la revisión de los PGOU, se han reclasificado desde 1995 un total de 108 millones de metros cuadrados, es decir, 323 planes.

Lo advertía también el catedrático de Geografía Eugenio Burriel en su artículo 'El estallido de la burbuja inmobiliaria y sus efectos en el territorio', publicado en 2014 en el libro colectivo 'Geografía de la crisis económica en España' de la Universitat de València. Según sus cálculos, los municipios de la Comunitat acumulan 51.999 hectáreas de suelo en las que se podrían construir 1,8 millones de viviendas, lo que permitiría duplicar el espacio urbano existente si se desarrollaran los planes pendientes.

Suelo por desarrollar

Para llegar a esta estimación, el catedrático comparaba las existencias de suelo por desarrollar con el suelo ya urbanizado y edificado. «Si el suelo consolidado es igual a 100, en la Comunitat Valenciana el índice de suelo residencial es de 90», reflejaba Burriel en su escrito. En toda España, el stock total de suelo residencial podría oscilar entre 250.000 y 290.000 hectáreas.

A su juicio, esta «bomba de relojería» conlleva «importantes problemas económicos y territoriales», como el abandono en que se encuentran muchos terrenos al cesar la actividad agraria por las expectativas que generaban las plusvalías que iban a obtenerse por los planes que clasificaban esos terrenos rústicos como urbanizables. Unas tierras afectadas, además, por la variación del impuesto de bienes inmuebles (IBI) al pasar a ser consideradas urbanas a efectos del valor catastral.

«Se trata de unos terrenos afectados por una urbanización inacabada o inexistente, unos planeamientos muy ambiciosos que no pueden desarrollarse en esos términos, unos PAIs que la administración no ha resuelto, una administración municipal que carece de recursos para asumir una gestión directa para concluir la urbanización y unos propietarios con economías paupérrimas que no pueden ni quieren asumir cargas urbanísticas o que son entidades financieras, desconocedoras del sistema». Es el resumen de los problemas que tiene actualmente la Comunitat en materia urbanística según la abogada urbanista Amparo Baixauli, que preside la sección de Derecho Urbanístico del Colegio de Abogados de Valencia

Sin olvidar tampoco el aluvión de reclamaciones de promotores y particulares a los que se enfrenta la Generalitat por los planes urbanísticos anulados en los tribunales debido a que se obviaron las evaluaciones ambientales y los informes de las confederaciones hidrográficas (como sucedió en el caso de Nou Mil.leni). Una «hipoteca urbanística», según la consellera Salvador, que alcanza, hasta el momento, los 316 millones.

Amparo Baixauli y Eugenio Burriel son dos de los integrantes, junto a nombres como Carles Dolç, Joan Romero o Joan Olmos, de Espai Territori, el grupo de expertos que ha asesorado a la conselleria para crear la nueva hoja de ruta del urbanismo valenciano. Sobre la mesa, la redacción de las modificaciones legislativas de la actual Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup) y del nuevo modelo territorial, bajo la premisa de «protección del territorio y un urbanismo sostenible y para las personas», según dijo María José Salvador durante la presentación de este grupo.

Las primeras conclusiones ya se han presentado y suponen un giro de 360 grados a la política urbanística, ya que se traducen en una amplia protección al litoral y en limitaciones al papel de los promotores. En este último caso, se ha propuesto acotar el papel de los agentes urbanizadores, que ya no podrán proponer reclasificaciones de suelo no urbanizable a urbanizable, por lo que se facilitará la gestión directa de los ayuntamientos en las actuaciones urbanísticas. Eso sí, tendrán mayor papel en la rehabilitación de edificios o recuperación de solares abandonados ya que podrán actuar en sustitución del propietario.

También se dará solución a los cientos de PAIs fantasma que existe en la Comunitat y que la conselleria no ha podido cuantificar. Habrá dos fórmulas. Así, los planes paralizados o en suspensión pero que tienen una posibilidad de desarrollarse en el futuro podrán reducirse y dividir las unidades de ejecución, además contarán con un plazo de diez años para su desarrollo.

Para los que tienen un carácter «más antieconómico, mayor dificultad y no encajan en el modelo de territorio actual», en palabras de Salvador, se ha planteado la reparcelación inversa para reducir las cargas urbanas y fiscales a los propietarios, apuntadas por Eugenio Burriel. Aunque su uso generalizado será complicado, «era necesaria una regulación de la misma puesto que hasta ahora era inexistente», señala la abogada Amparo Baixauli.

Del litoral a la huerta

Junto a ello, hay otras acciones que ya ha emprendido la Generalitat, como las tramitaciones del Plan de Acción Territorial del Litoral (Pativel) y el plan y la ley de protección de l'Horta o la redacción de los planes metropolitanos (en marcha los de Valencia y Castellón y en redacción el de Alicante). En total, según datos de la conselleria, han supuesto evitar la reclasificación de casi 13 millones de metros cuadrados.

Una de las primeras medidas fue dar un carácter vinculante a la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana (aprobada en 2011) para que sea «la base real del planeamiento que impida futuros crecimientos no justificados desde la perspectiva de los intereses generales», indicaron fuentes de la conselleria.

En este sentido, recordaron que los instrumentos de planeamiento aprobados en los últimos veinte años han supuesto la clasificación de suelo urbanizable en un porcentaje muy superior al que especifica la estrategia, que considera que el crecimiento de suelo residencial para satisfacer las necesidades de vivienda es de aproximadamente un 1% anual.

Se refleja, por ejemplo, en el caso del litoral valenciano, considerado la zona con más presión urbanística de la Comunitat. Aquí, en las dos últimas décadas, la tasa de urbanización en los primeros 10 kilómetros de costa ha sido 3,5 veces superior al crecimiento de la población de estas localidades. Con la aplicación del Pativel, el Consell blinda 6.500 hectáreas al prohibir edificar en los 1.000 primeros metros desde la costa. En el caso de la huerta, el plan que se tramita actualmente dará protección a 11.600 hectáreas para frenar «las expectativas urbanísticas desmesuradas que amenazaban con fragmentar la huerta y su viabilidad futura».