«Debía devolver la ayuda recibida»

Marta, a sus 25 años, sabe lo que es pasar largas estancias en la planta de oncología pediátrica de un hospital. «Tengo recuerdos muy amargos, de pasarme la mano por la cabeza y que me cayeran mechones de pelo, y de ver a mis padres llorar», recuerda de una dura etapa que vivió con sólo cinco años. Sin embargo, la labor de los voluntarios de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) hizo más llevadero el trance. «Además de quedarse con nosotros y dejar que los padres pudieran tener un momento para tomarse a un café, organizan campamentos en los que conocí a niños en mi situación y pensaba: no soy la única rara sin pelo. Fui a ocho seguidos», apunta. Ahora, varios años después, «tenía que devolver la ayuda que me dieron en su día», por lo que Marta, pedagoga, es una de los 234 voluntarios que la AECC tiene en Valencia

Acompaña a Jose María y Marco, dos magos, también voluntarios de la asociación, que hacen las delicias de los pequeños cada semana con sus trucos. El primero es el más veterano (ingeniero técnico textil y empresario ya jubilado) y lleva ya siete años en el hospital La Fe consiguiendo que, al menos durante un rato, los niños olviden el mal trago de su ingreso. «Quería devolverle a la sociedad lo bien que me ha tratado. Empecé a aprender magia con internet, congresos y libros y planteamos el proyecto en el centro. Después de cada actuación, como mínimo le regalamos un truco a cada pequeño y le explicamos cómo hacerlo. Así cuando me voy la magia se queda en la habitación», explica emocionado.

José María sabe lo duro que resulta para los pequeños su estancia en el hospital, por lo que la magia supone «un escudo para ellos». «Lo importante es hacerlos felices», resume. Pero para conseguirlo, un equipo de voluntarios de la AECC se encarga de preparar cada uno de los trucos, hasta 40 distintos. «Nosotros nos llevamos el cariño de los niños, algo que no tiene precio, pero ellos se merecen todo el reconocimiento», subraya.

Marco, otro voluntario, es su aprendiz. Pero ya vuela solo y se encarga de ilusionar con la magia a los pequeños de oncología pediátrica del Hospital Clínico. Destaca que, además de mago, deben actuar un poco como psicólogos, pero con absoluta prudencia. «Debemos tener mucho tacto y no decir nada, ya que no somos médicos», señala. Además, no todos son buenos momentos. «Recuerdo un caso de una niña de 12 años que falleció hace poco, después de 150 días ingresada sin salir de la habitación. Estaba en cuidados paliativos. Cuando los ves tanto tiempo creas un vínculo familiar. Tras saber que había muerto lo primero que hice fue subir a la UCI y abrazar a sus padres», apunta.

Julie, madre de uno de los pequeños, describe que estas acciones «les sirve para desconectar de la situación por la que están pasando, y así se olvidan de que se sienten mal.

En total, el equipo de voluntarios de la AECC de Valencia dedicaron el año pasado más de 5.230 horas a labores de apoyo social y emocional a pacientes oncológicos, según indican desde la propia asociación. Esta faceta de voluntariado, añaden, está focalizada tanto en la asistencia hospitalaria y domiciliaria como en acciones de prevención y promoción de la salud, talleres, los citados campamentos para niños oncológicos, administración y hasta en una tienda solidaria.

En la Comunitat se diagnostican unos 110 nuevos casos de cáncer infantil al año.