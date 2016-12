Intersindical demanda a RTVV, CVMC y la Generalitat por sucesión de empresas

El sindicato Intersindical ha presentado una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana por sucesión de empresas contra RTVV, la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) y la Generalitat.

Según ha informado este sindicato en un comunicado, esta demanda se sustenta en la tesis de que las dos empresas de radio y televisión (RTVV y CVMC) son, en realidad, la misma con un cambio de denominación.

En la demanda se considera que se ha producido una sucesión de empresas, lo que supondría un fraude de ley, y en caso de prosperar la demanda los trabajadores de RTVV que se incorporen a la nueva empresa deberán tener la antigüedad, trienios, salarios, categoría, convenio y condiciones laborales que tenían en la antigua empresa.

Esta demanda, según las mismas fuentes, "abre la puerta a cientos de demandas individuales para poder acceder a la nueva corporación".

Intersindical considera que la puesta en marcha de la CVMC ha sido una "maniobra fraudulenta" para "camuflar la existencia de una sucesión de empresas con el objetivo de desentenderse de los derechos de los trabajadores".

"La intención del Consell es no cumplir la cláusula sexta del ERE, por la cual se da prioridad a los extrabajadores para poner en marcha la nueva radio y televisión públicas valencianas con la excusa de que la CVMC nada tiene que ver con la antigua RTVV", han agregado las mismas fuentes.

Los responsables de este sindicato creen que, incluso ante una hipotética sentencia de nulidad (del ERE) en la Audiencia Nacional, la "intención del Consell es no reincorporar a los trabajadores a la nueva empresa, alegando que no tiene nada que ver con RTVV".

"Dado que esta última se encuentra en liquidación, los trabajadores podrían no recuperar sus puestos de trabajo y deberían de conformarse con una mejora en la indemnización. Por eso no nos queda otra salida que presentar demanda y que decidan los juzgados si la nueva RTVV es o no es desde cero", han apuntado las mismas fuentes.

Entre los argumentos que sustentan la demanda se hace referencia a que el Consell "intenta poner en marcha la nueva corporación a partir de las mismas frecuencias, canales, múltiplex, instalaciones, equipos y fondo documental que RTVV SAU, supuestamente en proceso de liquidación".

"Su objetivo no es otro que asumir las cargas laborales, creando la ficción de un cierre que nunca se ha producido, y una falsa liquidación; por eso es evidente que tanto la Generalitat como el consejo liquidador han avanzado trabajos que corresponden a la nueva empresa y han permitido trabajos en sus instalaciones que nada tienen que ver con la liquidación".

Intersindical concluye que "el Gobierno valenciano pretende utilizar todo el patrimonio de RTVV SAU, a excepción de los trabajadores, y esto lo hacen los mismos que hasta hace poco declaraban que el mejor patrimonio de la radio y la televisión eran sus trabajadores".

Esta demanda se presenta "tras fracasar todos los intentos de pactar una salida al conflicto laboral de RTVV", aunque se lamenta que la ausencia de acuerdo no es consecuencia de un fracaso en la negociación, sino que "ésta ni siquiera ha empezado" y que "la Administración ha preferido jugar al fraude en lugar de jugar al consenso".

