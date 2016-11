Una mujer se salva al hundirse su coche en el Puerto de Sagunto

Aun ira al mecanico "extrañada" a decirle " meto la llave en el hueco de siempre y pulso este boton pero no va..." :P...aunque mucho me temo que al haber hecho lo que ha hecho de meterse donde se ha metido "por sus santos bemoles", es porque no habra pagado muchos plazos de ese coche "barato" de su bolsillo ...ejem..."y lo sabeis" :P