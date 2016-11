PACMA reúne 73.500 firmas contra los 'bous al carrer' en la Comunitat y Cataluña

El Partido Animalista PACMA ha presentado hoy 73.533 firmas en los registros de la Generalitat Valenciana y de la Generalitat de Cataluña para pedir que se prohíban en esos territorios los festejos de los "bous al carrer" y evitar así el "maltrato" que sufren los animales.

Junto a las firmas, que se han recogido de manera digital durante seis meses en toda España, el PACMA ha presentado un informe veterinario sobre los daños que sufren los toros tanto en el transporte como en la celebración de esos festejos populares, así como vídeos que muestran el "sufrimiento" de estos animales.

El portavoz del PACMA en Valencia, Mario Estruch, ha explicado que "el sufrimiento del animal es el alma de los festejos taurinos, no se entiende sin ellos", y ha precisado que en la Comunitat doscientos toros mueren en las plazas al año, frente a los entre ochocientos y mil que van al matadero tras los festejos populares.

Ha indicado que hay "maltrato" ya en el transporte de los animales hacia los festejos, pues el espacio es muy reducido y sufren "el estrés de soportar temperaturas altísimas", hasta el punto de que pueden llegar a perder el 10 % de masa corporal, y hay toros que llegan "malheridos" o con las patas rotas.

En el "bou embolat", ha indicado que es "evidente el sufrimiento de tener fuego a pocos centímetros de los ojos", de forma que los animales se pueden quemar o "quedarse ciegos"; en los "bous a la mar" de Denia ha afirmado que algunos toros llegan a morir ahogados; y en el "bou en corda" ha dicho que sufren "ansiedad" o sangran al no poderse mover.

También ha explicado que hay animales que mueren por el calor y que por el "miedo" pueden llegar a morir de un ataque al corazón, como en un vídeo que han entregado en el registro en el que el toro sale corriendo a la plaza y del miedo choca contra un poste y muere desnucado en el momento.

"No niego que sea una tradición, pero en ningún sitio dice que la tradición 'per se' sea buena", ha afirmado Estruch, quien ha citado que la mutilación genital es una tradición "incluso más antigua que la tauromaquia, pero no por ser tradición significa que sea buena".

Otro miembro del PACMA de Valencia, Valeri Esteban, ha precisado que en la Comunitat Valenciana se celebran alrededor de 55.000 festejos taurinos al año, donde el animal "sufre desde que es trasladado en el camión, donde pasa hambre y sed, hasta que llega a la fiesta, donde es golpeado, pinchado e incluso quemado".

"Es un círculo del dolor, donde los animales son maltratados continuamente", ha afirmado Esteban, quien ha resaltado que, aunque no se vea sangre, "hay sufrimiento y hay dolor", pues los toros son seres que sienten "y que están siendo acosados y maltratados".

Además, ha acusado al president del Consell, Ximo Puig, y a la vicepresidenta, Mónica Oltra, de estar reuniéndose con la Federación de peñas taurinas "para proteger los 'bous al carrer'" en lugar de abolirlos, y ha explicado que no han presentado una iniciativa legislativa popular porque "no tiene sentido" cuando no hay diputados animalistas en Les Corts.