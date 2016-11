«Algunas estudiantes no se dan cuenta de que están siendo maltratadas»

La magistrada de la Audiencia de Valencia y vocal del Poder Judicial, Carmen LLombart, ha repasado algunas particularidades de la Administración de Justicia en la Comunitat. Llombart ha considerado que el atasco del sistema se debe combatir con la creación de más juzgados o plazas judiciales. Ha recordado que las últimas reformas van precisamente en la dirección de sumar más profesionales a los órganos ya existentes sin que sea necesario crear toda una estructura (el actual juzgado) para su incorporación. La que fuera presidenta de la Audiencia de Valencia ha apuntado que lo deseable sería que el Poder Judicial tuviera más autonomía porque ahora un buen número de decisiones judiciales dependen de la Conselleria, el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia.

Llombart ha apostado de manera decidida por las nuevas tecnologías y la modernización de la Justicia. Ha lamentado que la Comunitat no esté a la cabeza de la implantación del expediente digital y cree que las experiencias piloto deben implantarse en juzgados o partidos judiciales de poco tamaño para no crear problemas. Ha considerado esta iniciativa como una auténtica revolución por la comodidad y rapidez que supone para los profesionales. "En la Audiencia Nacional nadie quiere volver al papel". La magistrada está destinada en la sección Primera de la Audiencia, especializada en asuntos de violencia de género. Recientemente se celebró el Congreso del Observatorio de Violencia de Género del Poder Judicial. "Se ha actualizado una guía de actuación para los jueces y los criterios que se emplean actualmente". La magistrada ha lamentado este terrible problema y su especial incidencia entre los jóvenes. "En contra de todo pronóstico, se dan situaciones de este tipo en estudiantes. En muchas ocasiones las chicas no detectan el maltrato. Por ejemplo, que sean controladores les hace gracia". Las actuaciones son machistas y hay que erradicarlas de ese ideario colectivo. De nuevo, como todos los expertos, ha recomendado la denuncia como medida de protección más eficaz. El problema se encuentra en las que no denuncian, según ha indicado.