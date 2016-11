Las palmeras cedidas a Alboraya por Marenostrum se secan en la Patacona

Poco han durado las palmeras que desde el pasado mayo decoraban diferentes zonas del municipio de Alboraya, y en especial, el barrio marítimo de la Patacona, donde el Ayuntamiento, a través de su concejalía de Parques y Jardines, llegó a rellenar cerca de 100 alcorques que se encontraban vacíos, con el objetivo de dar un lavado de cara y ultimar los preparativos de esta zona turística de cara a la temporada de verano. Pero con el fin de la estación estival, gran parte de estos ejemplares de chamaerops humilis, más conocidos como palmitos, han tenido que ser retirados por los técnicos municipales tras secarse, y otros lucen con apariencia de total deshidratación.

Inicialmente estas plantas pertenecían a un vivero de 100.000 metros cuadrados en la partida de Els Peixets que iba a verse afectado por la celebración del Festival Marenostrum, el cual fue cancelado meses más tarde. Por ello, la organización del encuentro, dentro de sus tareas de saneamiento del lugar, trasplantó los más de 3.000 ejemplares que conformaban este criadero y los regaló al equipo municipal de la localidad, con el objetivo de que reubicase las plantas por el municipio y mejorar, de paso, las relaciones con el vecindario, que por entonces se oponía firmemente a la celebración de la cita.

Dada la enorme cantidad de palmeras, el equipo local se vio obligado a establecer convenios con otros ayuntamientos cercanos que estaban interesados en adquirir estos palmitos, pero muchos de ellos fueron ubicados tanto en la zona histórica, como en los barrios de Port Saplaya y Patacona.

«La mayoría de palmeras del barrio están muertas y muchas de ellas ya han sido retiradas», lamentaron desde la Asociación de Vecinos Patacona-Vera, que criticaron «el poco mantenimiento que reciben por parte del Ayuntamiento».

«Los palmitos les salieron gratis porque los regaló el festival y, por eso, los colocaron; si no, ni siquiera los hubieran plantado. Es una pena que para ahora dejarlos secarse hayan permitido arrasar un palmeral tan grande como el que había en Els Peixets», denunciaron desde la entidad. «No nos consta que los operarios del consistorio estén sometiendo a algún tipo de mantenimiento estas palmeras, y es algo que vamos a trasladarle también al primer edil, Miguel Chavarría, en una reunión que tendremos a finales de mes», advirtieron. Por su parte, Chavarría admitió recientemente a LAS PROVINCIAS que «la plantación de estas palmeras no ha tenido el éxito deseado y somos conscientes de la situación actual que presentan». Asimismo, el regidor recordó que «se dio la necesidad de replantar estos ejemplares y confiamos en que la tierra iba a tener un nivel freático suficiente como para llevar a cabo su desarrollo correctamente, pero no ha sido así».

«En algunos casos por ser un terreno demasiado seco y otras veces por ser demasiado húmedo, la realidad es que algunas de estas unidades no han conseguido superar el verano», detalló el alcalde, pero aseguró que «hay otros que han funcionado correctamente».

«Aquellos palmitos que están muertos ya han sido retirados por los técnicos municipales», apuntó Chavarría. No obstante, recalcó que «aunque visualmente hay muchos que parecen que están secos, siguen plantados porque los técnicos municipales confían en que puedan rebrotar con el paso del tiempo».

De acuerdo con el Consistorio, está contemplado que aquellos alcorques que han sido vaciados sean rellenados. Sin embargo, recordaron que «los recursos con los que se cuenta son escasos y no son infinitos, por ello se procederá a la renovación de los ejemplares cuando se disponga de fondos para ello».

El alcalde lamentó la opinión por parte de la agrupación vecinal y aseguró que «en los últimos meses en la Patacona se han podado árboles que no habían tenido ningún tipo de mantenimiento desde su plantación».

Además, también apuntó que «los trabajos de poda y fumigación avanzan a muy buen ritmo y a estas alturas ya hemos realizado más de la mitad de la poda prevista para este otoño, algo de lo que estoy haciendo un seguimiento en primera persona».